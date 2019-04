UNDER 17 PROVINCIALE

La classifica:

UNDER 16 PROVINCIALE – ROMA (GIRONE D)

UNDER 16 PROVINCIALE – ROMA (GIRONE E)

RIETI – Nella diciottesima giornata del campionato Under 17 provinciale reatino, Cantalice continua a vincere e tiene salda la vetta. Per quanto riguarda l’Under 16 provinciale romano, goleada, ma niente punti per lo Sporting Rieti.Di fronte al proprio pubblico, il Cantalice capolista batte 4-1 una Pro Calcio Cittaducale per la quale segna solo Kume. Oltre ai gol di Pasquali e Ferretti, doppietta per Di Carlo.La Brictense non si presenta sul campo della Valle del Tevere, la quale trionfa a tavolino 3-0.Tra le mura amiche, la Pro Calcio Studentesca cade 3-1 contro il Settebagni. L’unica rete dei ragazzi di mister Pilati è ad opera di Salusest.K.o anche per lo Sporting Rieti, superato 1-0 dagli ospiti del Città di Palombara.Posticipata a sabato 13 aprile la sfida tra Fiano Romano e La Sabina.Turno di riposo osservato da Casali Poggio Nativo.Cantalice 45; Città di Palombara 39; Fiano Romano, Settebagni 32; Sporting Rieti 29; Casali Poggio Nativo 20; Valle del Tevere, Pro Calcio Cittaducale 17; La Sabina 12; Pro Calcio Studentesca 7; Brictense 1.Uno Sporting Rieti travolgente liquida 9-0 il Grifone Gialloverde fuori classifica. Per i padroni di casa, oltre al gol di Mostarda, doppiette di Bakaj, Sestili, Ismaili e Zanoaga. Tuttavia, data la situazione degli avversari, lo Sporting non guadagna punti, rimanendo ottavo a 28.Turno di riposo osservato da entrambe le reatine del raggruppamento, cioè Cantalice (già campione e primo a quota 46) e Sport Selci (quarto a 29).