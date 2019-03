UNDER 17 PROVINCIALE – ANTICIPO XVI GIORNATA

La classifica:

UNDER 16 PROVINCIALE – ROMA (GIRONE D)

UNDER 16 PROVINCIALE – ROMA (GIRONE E)

RIETI – Nel fine settimana da poco terminato, oltre alla diciannovesima giornata del campionato Under 16 provinciale romano (gironi D-E), su richiesta dei padroni di casa di giocare con una settimana di anticipo, si è disputata anche Cantalice - Settebagni, valida per il sedicesimo turno della categoria Under 17 provinciale reatina. Proprio Cantalice è l’unica squadra a trovare i tre punti, sfuggiti, invece, a Sporting Rieti e Sport Selci.Dopo la vittoria nel recupero di mercoledì scorso contro lo Sporting Rieti per 2-1 (doppietta di Sulpizi e gol avversario di Zanoaga), Cantalice supera anche gli ospiti del Settebagni con un rotondo 2-0. In quest’ultimo caso, decidono le reti di Piras e Ferretti. In virtù di questi due successi, la formazione di mister Lotto tiene salda la vetta, collocandosi a +6 dal Città di Palombara in seconda posizione.Cantalice 39; Città di Palombara 33; Fiano Romano 32; Settebagni 26; Sporting Rieti 23; Pro Calcio Cittaducale 17; Casali Poggio Nativo, Valle del Tevere 14; La Sabina 9; Pro Calcio Studentesca 7 (un punto in meno rispetto alla scorsa settimana poiché la squadra non si è presentata al recupero contro la Valle del Tevere); Brictense 1.Lo Sporting Rieti viene sconfitto 3-0 sul campo dell’Achillea 2002. I reatini rimangono settimi a 25 punti, mentre gli avversari sono ora secondi a 41, a -3 da La Rustica capolista.Di fronte al proprio pubblico, un Cantalice inarrestabile (primo a 40, a +9 dal Calcio Flaminia) travolge 8-0 il Riano Soccer (terzultimo a 15). Oltre a due autoreti, gol di Mastroiaco, Grossi, Ramazzotti, Ratti, Bonifazi e Valentini.Non lo stesso weekend per lo Sport Selci, che perde terreno dopo la sconfitta per 4-2 proprio contro il Calcio Flaminia. I sabini figurano attualmente in quarta posizione, a quota 25.