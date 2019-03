UNDER 17 PROVINCIALE

RIETI – In archivio la quindicesima giornata del campionato Under 17 provinciale e il diciassettesimo turno dell’Under 16 provinciale romano (gironi D-E). Vincono La Sabina e Sport Selci, un successo e una sconfitta per Sporting Rieti e Cantalice.Rallenta il Cantalice che, pur mantenendo la prima posizione, viene superato 4-2 dai padroni di casa del Città di Palombara, ora terzi a -3 dai reatini. I due gol degli ospiti sono realizzati da Piras e Sulpizi.Di fronte al proprio pubblico, uno Sporting Rieti travolgente batte 5-1 una Valle del Tevere per la quale segna solo il portiere Chedira schierato in attacco. Oltre alla rete di Marinelli, decidono le doppiette di Aguzzi e Di Marco.Tre punti anche per La Sabina, vincitrice 2-0 sul campo della Brictense. I gol della squadra mirtense vengono firmati da Leti e Serafini. «Nel complesso, abbiamo disputato una buona partita – afferma il tecnico de La Sabina, Daniele Antonini – Nonostante ciò, nel primo tempo siamo stati confusionari e abbiamo avuto troppa fretta di andare in avanti con giocate individuali. Durante l'intervallo, ci siamo, però, riorganizzati e meritatamente abbiamo portato a casa un risultato molto importante. Complimenti agli avversari per aver lottato fino al termine».Tra le mura amiche, la Pro Calcio Studentesca cade 3-1 contro il Fiano Romano. L’unica rete della formazione di mister Pilati è messa a segno da Zirretta.Pesante k.o in trasferta per Casali Poggio Nativo, liquidato 6-0 dal Settebagni.Turno di riposo osservato dalla Pro Calcio Cittaducale.Cantalice 33; Fiano Romano 32; Città di Palombara 30; Settebagni 26; Sporting Rieti 23; Pro Calcio Cittaducale 17; Casali Poggio Nativo 14; Valle del Tevere 11; La Sabina 9; Pro Calcio Studentesca 8; Brictense 1.Lo Sporting Rieti perde 2-0 nella tana del Santa Lucia. Gli sconfitti rimangono ottavi a 19 punti, mentre i romani salgono al settimo posto, a quota 22.Da assoluto dominatore del raggruppamento, il Cantalice, primo a 33, con nove lunghezze di vantaggio sulle inseguitrici Sabazia e Sport Selci, si impone 4-1 sugli ospiti dell’Orange Futbolclub, attualmente settimi a 16. I gol della capolista sono ad opera di Ramazzotti (doppietta), Grossi e Valentini.Terzo a 24 punti, il già citato Sport Selci vince 4-0 in casa di un Cesano che rimane a 14, in nona posizione su undici.