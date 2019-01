UNDER 17 PROVINCIALE

UNDER 16 PROVINCIALE – ROMA (GIRONE D)

UNDER 16 PROVINCIALE – ROMA (GIRONE E)

RIETI – Al termine della decima giornata dei campionati Under 17 provinciale e Under 16 provinciale romano, il Cantalice mantiene la vetta in entrambe le categorie. Fine settimana positivo anche per altre tre compagini della provincia: Sporting Rieti, Valle del Tevere e Sport Selci.Vince e rimane al primo posto il Cantalice, che surclassa 11-0 gli ospiti del Casali Poggio Nativo. Per la formazione di casa, oltre alla tripletta di Di Carlo e alla doppietta di Chelebi, gol di Brentegani, Ferretti, Rosati, Piras, Simoncelli e Sulpizi.Tra le mura amiche, lo Sporting Rieti trova il successo per 3-0 ai danni della Pro Calcio Cittaducale. Decidono la doppietta di Bakaj e la rete di Santarelli.Tre punti anche per la Valle del Tevere, che si impone per 2-1 su La Sabina. I vincitori segnano prima con Viani e poi con Mancini, mentre gli avversari vanno in gol con Lugini.Città di Palombara – Brictense 10-0; Settebagni – Fiano Romano 0-3.In questa giornata, turno di riposo osservato dalla Pro Calcio Studentesca.Cantalice 24; Città di Palombara 21; Fiano Romano 20; Settebagni 18; Sporting Rieti 16; Pro Calcio Cittaducale 13; Valle del Tevere, Casali Poggio Nativo 11; Pro Calcio Studentesca 4; La Sabina 3; Brictense 1.Trionfo di larghissima misura per lo Sporting Rieti (ottavo a 13 punti), che batte in casa 10-0 il Settebagni (penultimo a 2). Per i reatini, poker di Sestili e triplette di Bakaj e Santarelli.Continua l’ottimo percorso del Cantalice e dello Sport Selci, rispettivamente al primo e al secondo posto in classifica. I cantaliciani (24 punti), grazie alla doppietta di Battisti, superano 2-0 in trasferta Città di Cerveteri (penultimo a 4), mentre i sabini (21 punti) trionfano 3-0 sul campo del Riano Soccer (8), sconfitto a causa dei gol subiti da Tiburzi, Capogrossi e Angeletti.Si è ritirata la Virtus Bracciano. Tutte le gare in precedenza disputate dalla squadra non hanno valore per la classifica, che viene ora formulata senza tenere conto dei risultati delle gare della società rinunciataria. Da questa giornata in avanti, le squadre che avrebbero dovuto affrontare i romani, come da calendario, osservano un turno di riposo.