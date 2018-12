LE TRE GARE IN DETTAGLIO

RIETI - Durante il weekend pre-natalizio, si sono giocati tre recuperi nel campionato Under 17 provinciale. Primo successo della stagione per La Sabina, pari per Cittaducale, sconfitta per la Pro Calcio Studentesca.Nel recupero della 4°giornata, arriva la prima vittoria della stagione per La Sabina, che si impone 3-2 contro gli ospiti della Brictense. I padroni di casa segnano due volte con Serafini e poi con Lugini. Daniele Antonini, tecnico La Sabina: «Partita a due facce: abbiamo dominato il primo tempo, terminato 3-0 per noi. Nel secondo tempo, invece, siamo stati contratti, probabilmente anche a causa di un calo psicofisico. Pertanto, nel complesso, il risultato finale è giusto. La squadra è migliorata molto rispetto all'inizio del campionato e questo mi rende davvero felice».Non va oltre il pareggio la Pro Calcio Cittaducale nel recupero della 3°giornata: tra le mura amiche, è 1-1 contro il Fiano Romano. La rete dei padroni di casa è firmata da D'Amelia. Franco Monaco (Cittaducale): «Siamo partiti bene, andando in vantaggio dopo appena due minuti. In seguito, però, siamo rimasti in dieci a causa dell'espulsione del nostro portiere e abbiamo subito il pareggio. È stata una gara sofferta, complimenti ad entrambe le squadre».La società Pro Calcio Cittaducale intende, poi, esprimersi in merito alle dichiarazioni a "Il Messaggero" di Antonio Pilati, tecnico Pro Calcio Studentesca, che, al termine della gara della nona giornata contro gli angioini, lamentava la maleducazione di alcuni giocatori avversari: «Pilati ha evidenziato la mancanza di educazione di alcuni nostri ragazzi. Fino a prova contraria, però, il maleducato è stato proprio lui, che, a fine gara, ha insultato e ha offeso i tesserati della squadra avversaria come riporta il comunicato del giudice sportivo».Infine, risultato negativo, nel recupero della 6°giornata, per la stessa Pro Calcio Studentesca, sconfitta 3-4 da Città di Palombara. Per i reatini, doppietta di Corsi e gol di Aguzzi.Dopo la pausa per le festività natalizie, si tornerà in campo nel fine settimana del 12-13 gennaio per la decima giornata.La classifica: Cantalice 21; Città di Palombara, Settebagni 18; Fiano Romano 17; Sporting Rieti, Cittaducale 13; Casali Poggio Nativo 11; Valle del Tevere 8; Pro Calcio Studentesca 4; La Sabina 3; Brictense 1.