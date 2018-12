UNDER 17 PROVINCIALE

RIETI – Si chiude l’ottava giornata dei campionati Under 17 provinciale ed Under 16 provinciale romano (gironi D-E). Nell’Under 17, successi per Casali Poggio Nativo, Pro Calcio Studentesca e Valle del Tevere, mentre, nell’Under 16, continua ad ottenere i tre punti il Cantalice, che rimane così in vetta solitaria a punteggio pieno.Vince il Casali Poggio Nativo: contro La Sabina, finisce 2-1 per i padroni di casa, che vanno in gol due volte con Ippoliti. Per gli avversari, rete di Fantozzi. Antonino Errante, mister Casali Poggio Nativo: «Sono contento della prova dei miei ragazzi. Complimenti a loro e anche all’arbitro, che ha diretto la gara in maniera impeccabile».Risultato positivo anche per la Pro Calcio Studentesca, che batte 4-2 la Brictense grazie alle reti di Ciogli, Corsi, Cavuoto e Aguzzi. Antonio Pilati, tecnico Pro Calcio: «Vittoria meritata, voluta, cercata. Dobbiamo essere, tuttavia, più cinici ed evitare di concedere troppo agli avversari».Successo di misura per la Valle del Tevere, che travolge 6-1 la Pro Calcio Cittaducale. La squadra di casa segna due volte con Scarinci e poi con Balsamo, Greco, Ratini e Bonanni. L’unico gol degli ospiti è realizzato da Passi.Sconfitta, invece, tra le mura amiche per lo Sporting Rieti: al termine della partita, Settebagni si impone per 1-0 e raggiunge in vetta a 18 punti il Cantalice.Sospesa e rinviata la gara tra Fiano Romano e Città di Palombara.In questa giornata, turno di riposo osservato da Cantalice, che rimane in vetta raggiunto dal Settebagni.Settebagni, Cantalice 18; Fiano Romano 13; Palombara 12, Casali Poggio Nativo 11; Sporting Rieti 10; Cittaducale 9; Valle del Tevere 8; Pro Calcio Studentesca 4; Brictense 1; La Sabina 0.Sporting Rieti che perde in casa anche in questo raggruppamento: a trionfare è per 2-0 La Rustica, che guida ora la classifica a 22 punti. I reatini rimangono, invece, a 10 punti.Ottava vittoria in otto gare disputate per il Cantalice (24 punti), che mantiene vetta e punteggio pieno battendo 2-1 i padroni di casa del Fogliano (15 punti). Per i cantaliciani, decisive le reti di Mastroiaco e Grossi.Vince anche la seconda della classe, lo Sport Selci (18 punti), che si impone in casa per 2-1 contro l’Orange Futbolclub (5 punti). I sabini vanno a segno con Caprioli e Stanga.