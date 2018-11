UNDER 17 PROVINCIALE

RIETI – Nel weekend da poco trascorso, si è giocata la quinta giornata dei campionati Under 17 provinciale e Under 16 provinciale romano (gironi D ed E). Nell’Under 17, vincono Cittaducale, Casali Poggio Nativo e Sporting Rieti; nell’Under 16, Cantalice si aggiudica il derby contro lo Sport Selci, mentre cade lo Sporting contro Tivoli.Torna a giocare e non sbaglia la Pro Calcio Cittaducale, che, tra le mura amiche, batte 3-0 La Sabina. Per gli angioini, reti di D’Amelia, Lorenzoni e Gunnella su calcio di rigore. Franco Monaco (Pro Calcio Cittaducale): Dopo 2 settimane nelle quali non abbiamo giocato (nella terza giornata rinviata la gara con Fiano Romano e nella quarta giornata turno di riposo, ndr), non è stato così facile ritornare in campo e giocare una buona partita. Nonostante ciò, contro una squadra discreta ci siamo riusciti e questo è l’importante».Vince anche Casali Poggio Nativo, in questo caso per 5-2 in casa della Brictense. Per gli ospiti, oltre alle doppiette di Cicolani e Magi, rete di Ippoliti. Antonino Errante, tecnico Casali Poggio Nativo: «Al termine del primo tempo, siamo andati negli spogliatoi in vantaggio per 2-1. Nella ripresa, abbiamo continuato a giocare bene e abbiamo portato a casa il risultato».Finisce 4-1 per lo Sporting Rieti il derby cittadino contro la Pro Calcio Studentesca. Per lo Sporting, a segno Zeno, Di Battista, Aguzzi e Santarelli. L’unico gol della Pro Calcio è, invece, di Aguzzi.Mantiene la vetta, ma subisce una battuta d’arresto il Cantalice, sconfitto per 2-1 dai padroni di casa del Settebagni. Per gli ospiti, segna Di Carlo.Cade la Valle del Tevere sul campo di Palombara: al termine del match, è 2-1 per i romani. Alla squadra di mister Pastorelli non basta la rete di Antonini.In questa giornata, turno di riposo osservato dal Fiano Romano.Cantalice 12; Sporting Rieti 10; Cittaducale, Palombara, Settebagni 9; Fiano Romano 7; Casali Poggio Nativo 5; Valle del Tevere 4; Pro Calcio Studentesca 1; La Sabina, Brictense 0.Terza sconfitta consecutiva per lo Sporting Rieti, stavolta per 2-1 in casa del Tivoli (13 punti). L’unico gol dei reatini è siglato da Bakaj. In virtù di questo k.o, lo Sporting rimane a fermo a 6 punti.Termina 3-0 per il Cantalice il derby reatino contro lo Sport Selci. Decisiva la doppietta di Ramazzotti e la rete di Giansanti. Grazie a questo successo, Cantalice rimane l’unica squadra del girone a punteggio pieno e si piazza solitaria in vetta. Lo Sport Selci, invece, rimane a 12, condividendo seconda posizione e punti con il Fogliano.