UNDER 17 PROVINCIALE

La classifica:

UNDER 16 PROVINCIALE – ROMA (GIRONE D)

UNDER 16 PROVINCIALE – ROMA (GIRONE E)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI – Cala il sipario sulla terza giornata dei campionati Under 17 provinciale ed Under 16 provinciale romano (gironi D ed E). Nella categoria Under 17, vittorie solamente per Cantalice e Valle del Tevere, e rinvio del match tra Cittaducale e Fiano Romano; nella categoria Under 16, più luci che ombre per le reatine: vincono Cantalice e Sport Selci, va k.o lo Sporting Rieti.Finisce 1-0 per il Cantalice la sfida contro i padroni di casa dello Sporting Rieti. Per gli ospiti, che mantengono così la vetta e il punteggio pieno, decisiva la rete di Piras.Successo per la Valle del Tevere: contro la Pro Calcio Studentesca, è 3-1 per gli ospiti, che vanno a segno due volte con Bonanni e poi con Antonini.Pesante sconfitta in trasferta, invece, per Casali Poggio Nativo: al termine della gara è 7-0 per Città di Palombara.Brutto k.o, il terzo in tre partite, anche per La Sabina, che cade per 4-0 in casa del Settebagni.Causa impraticabilità del campo dovuta alla forte pioggia, rinviato a data da destinarsi il match tra Cittaducale e Fiano Romano.In questo turno, riposo osservato dalla Brictense.Cantalice 9; Palombara, Cittaducale 6; Fiano Romano, Valle del Tevere, Sporting Rieti 4; Settebagni 3; Casali Poggio Nativo 2; Pro Calcio Studentesca 1; Brictense, La Sabina 0.Dopo le vittorie nelle prime due giornate, battuta d’arresto per lo Sporting Rieti, che viene sconfitto 6-2 dall’Accademia Sporting Roma, la quale, grazie a questo successo, rimane a punteggio pieno insieme a La Rustica e all’Achillea 2002. I reatini, a cui non bastano i gol di Zanoaga e Chinzari, rimangono, invece, a 6 punti, a meno tre dalla vetta.Vincono e rimangono a punteggio pieno Cantalice e Sport Selci. Per le due reatine, successi rispettivamente contro Sabazia in casa per 7-1 (doppietta di Aguzzi e reti di Mastroiaco, Ramazzotti, Battisti, Bonifazi e Brucchietti) e contro Barco Murialdina in trasferta per 4-0.