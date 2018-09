di Christian Diociaiuti

RIETI – Debutto con l’Arezzo in trasferta, prima in casa, al Gudini, con il Pontedera. Il derby a Viterbo il 25 novembre, la supersfida col Siena a fine ottobre e le trasferte in Sardegna il 14 ottobre e il 4 novembre. Le giovanili del Rieti sono pronte al campionato, al via il 9 settembre: Allievi e Giovanissimi Nazionali del Rieti hanno lo stesso calendario e sono entrambe nel girone C della propria categoria. Giocano in casa e in trasferta insieme, separate solo dall’orario. Più agevole, così, per la società, organizzare trasferte importanti. In questo caso, per il Rieti, è capitato il girone laziale-sardo-toscano, con i cugini viterbesi e tante vecchie conoscenze, anche della prima squadra.



«Sei-sette i ragazzi reatini in media nelle formazioni giovanili aveva detto, nei giorni scorsi, il responsabile delle giovanili amarantocelesti, Gianfranco Mancini. Ora l’attesa è per la Berretti, la cui sorte in termini di girone e calendario dipende dalle determinazioni del Collegio di Garanzia del Coni.



IL CALENDARIO



1° giornata (9/9 - 13/1)

Arezzo-Rieti



2° giornata (16/9 - 20/1)

Rieti-Città di Pontedera



3° giornata 23/9 - 27/1)

Pistoiese-Rieti



4° giornata (7/10 - 10/2)

Rieti-Carrarese



5° giornata (14/10 - 17/2)

Arzachena-Rieti



6° giornata (21/10 - 3/3)

Rieti-Robur Siena



7° giornata (4/11 - 10/3)

Olbia-Rieti



8° giornata (11/11 - 17/3)

Rieti-Pisa



9° giornata (25/11 - 31/3)

Viterbese-Rieti



10° giornata (2/12 - 7/4)

Rieti-Lucchese



11° giornata (16/12 - 14/4)

Riposa Rieti

