di Christian Diociaiuti

RIETI – Un 2-0 a Ciampino sbarra la strada per il double degli Allievi Fascia B del Rieti che, dopo aver vinto il girone, perdono la finale per il titolo regionale. È l’Ottavia ad imporsi al Superga, complice anche una grande voglia di rivalsa dopo il campionato chiuso al secondo posto e a -3 dagli amarantocelesti, autori di una grande stagione che ha permesso loro il balzo di categoria. Tinoco e Ianniccari i marcatori per i romani. Una gara viva, al termine nervosa come una finale. Una sconfitta che, tuttavia, non macchia il cammino amarantoceleste, che la sua doppietta l’ha fatta proprio grazie ai fascia B di Nonni e ai Regionali di Pezzotti, entrambi primi nel girone alla fine della regular season e premiati allo stadio dalla società. «Agli Allievi di Luciano Nonni non riesce il double: il titolo regionale va all'Ottavia che a Ciampino s'impone 2-0 salendo sul gradino più alto del podio. Ai ragazzi amarantoceleste va comunque un plauso per una stagione superlativa, nonostante l'amarezza odierna» ha scritto il Rieti su facebook.



LA ROSA LA ROSA DEGLI ALLIEVI REGIONALI FASCIA B

Luca Aguzzi, Lorenzo Conti, Matteo De Santis, Andrea Di Carlo, Daniele Di Loreto, Gabriele Laureti, Diego Mariantoni, Edoardo Pasquali, Francesco Picchi, Matteo Piras, Simone Pitoni, Luca Polidori, Davide Principi, Francesco Sulpizi, Gabriel Troiani, Giorgio Verderame. Allenatore: Luciano Nonni. Dirigente Accompagnatore Giampiero Mariantoni. Fisioterapista: Claudio Vavatzianis. Magazziniere: Mattia Cardini.

Domenica 10 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:42



© RIPRODUZIONE RISERVATA