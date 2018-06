di Christian Diociaiuti

RIETI – È il giorno più importante per gli Allievi Regionali Fascia B del Rieti. La trasferta al Superga di Ciampino è decisiva: ci si gioca il titolo regionale nei playoff riservati alle protagoniste dei gironi. Dopo il trionfo nel proprio raggruppamento e la promozione, adesso i ragazzi di Luciano Nonni si preparano a vincere il titolo assoluto del campionato di categoria. La finale è in programma alle 17 di oggi, sabato, contro l’Ottavia che, proprio dietro ai ragazzi amarantocelesti, ha chiuso la stagione staccata di tre punti. Sarà un vero e proprio spareggio di alto livello per la categoria.



La squadra è concentrata e il tecnico Luciano Nonni trasmette ai suoi ragazzi la serenità e la tranquillità giusta: «Che dire, l’attesa per me è come le altre, cerco sempre di non far pesare la partita ai ragazzi, non gli voglio mettere pressione! Sono concentrato, l’unica cosa che ti posso dire è che l’allenatore dell’Ottavia aspetta questa partita per rifarsi, ma anche noi aspettiamo con trepidazione questa partita, ho finalmente la squadra al completo e se giochiamo come sanno i ragazzi, sono ottimista» conclude l’allenatore.

Sabato 9 Giugno 2018



