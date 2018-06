di Christian Diociaiuti

RIETI – Gli Allievi regionali fascia B del Rieti si qualificano alla finalissima per il titolo regionale di categoria, dopo aver vinto il girone e festeggiato la promozione. Il pareggio contro la Honey Soccer (1-1, gol di Principi) spedisce gli amarantocelesti in finale contro l’Ottavia, sabato 9 giugno alle 17, in campo neutro.



«Una partita dai due volti - dice il tecnico del Rieti, Luciano Nonni - nel primo tempo 1-0 per noi, abbiamo colpito anche una traversa con De Santis. Non abbiamo sofferto per niente, potevamo arrotondare anche il risultato. Secondo tempo altra storia, loro molto più aggressivi e propositivi fino al gol del pareggio. Poi equilibrata fino alla fine. Ora ci attende la finalissima, o con il San Michele o contro L’Ottavia, staremo a vedere».



Nelle prossime ore il Comitato Regionale diramerà il programma della finale e gli amarantocelesti si giocheranno questo secondo titolo stagionale, a margine di una annata eccezionale. La qualificazione in finale arriva grazie all'1-1 di sabato al Ciccaglioni contro la Honey Soccer ma soprattutto forte dei 2-1 col quale in infrasettimanale è stato sconfitto il Tanas.

Luned├Č 4 Giugno 2018



