RIETI - C'è un Rieti ancora in campo, alla ricerca del titolo assoluto regionale dopo aver vinto il proprio girone. È quello di Luciano Nonni, ieri vincente nel match di Roma, 2-1, contro lo Sporting Tanas: gol di Grossi (2003) e Pasquali. «Le assenze un po’ ci hanno condizionato - spiega l'allenatore - sia quella di Principi (espulsione) che quelle di Aguzzi e Troiani (infortunio). Comunque chi li ha sostituiti ha risposto al top. Sono felicissimo per l’impegno e il sacrificio dei ragazzi».



LA GARA

La gara inizia con i romani molto aggressivi: "Non ci hanno permesso di superare la metà campo, poi la svolta - spiega Nonni - un grande anticipo in fase difensiva di Mariantoni con un assist perfetto ha servito Grossi il quale si è accentrato, dribblato il portiere e depositato la palla in porta. Dopo appena 5’ su un loro calcio d’angolo battuto corto, il loro numero 10, molto bravo, si è accentrato servendo indietro un assist al centrocampista che ha centrato l’angolino basso alla destra dell’incolpevole Conti". È 1-1. Nel secondo tempo stesso copione: "Dopo appena 3’, rigore per loro su fallo di Mariantoni deviato sul palo dal nostro portiere - aggiunge Nonnin- Partita equilibrata fino al ventesimo quando un svarione difensivo degli avversari ha dato l’occasione a Piras di calciare in porta, ribattuta del portiere e con un tapin vincente ha insaccato Pasquali. Subito dopo in un parapiglia difensivo Laureti è stato espulso, perciò gli ultimi 20’ più un recupero assurdo di 6’ abbiamo giocato in dieci". Finisce, così, 2-1.



SFIDA DECISIVA

«Come ho già detto, sacrificio, concentrazione e bravura non hanno permesso all’avversario di ribaltare il risultato. Sabato ci aspetta la partita decisiva contro l’Honey Soccer per definire la squadra che andrà in finale» conclude il tecnico. Il Rieti giocherà in casa.

