di Christian Diociaiuti

RIETI – Uno ad uno hanno sfilato, dalla pancia dello Scopigno, dal tunnel che di solito vede uscire la prima squadra. Stavolta però è toccato a loro, agli Allievi Regionali del Rieti che hanno vinto il campionato di categoria. Finita Rieti-Vibonese hanno ricevuto una medaglia dal presidente Curci, comprensiva di buffetto affettuoso. Il patron guarda ai suoi ragazzi, quegli under 17 che possono essere il futuro del club. Loro gongolano, dopo aver vinto il girone B del campionato Allievi Regionali, approdando negli Elite. Non giocheranno quel campionato, visto che con il salto della prima squadra in C, gli Allievi dovranno giocare il torneo Nazionale. Ma quella categoria che il Rieti aveva perso, l’ha finalmente ritrovata con una truppa compatta, guidata da un Lorenzo Pezzotti che ha saputo imbastire una corazzata, brava anche ad impensierire l’Atalanta al torneo Scopigno: Rieti che, in campionato, chiude a 71 punti: 22 vittorie, 5 pareggi e tre sconfitte. Sono 72 i gol fatti, 21 subiti: terzo attacco, prima difesa.



LA ROSA DEGLI ALLIEVI REGIONALI

Cristian Reale, Giovanni Rosati, Nadyson Luzzi, Luca Mostarda, Edoardo Polidori, Matteo Simonetti, Matteo Benvenuti, Emiliano Priolo, Pierluigi Valzecchi, Riccardo Gallo, Gianmarco Valentini, Michele Micarelli, Filippo Ciogli, Matteo Aguzzi, Nicolò Floridi, Davide Cherubini, Manuel Parente, Mattia Falchetti, Francesco De Bona, Simone Di Casimirro. Allenatore: Lorenzo Pezzotti. Dirigente Accompagnatore: Duilio Mostarda. Fiosioterapista: Claudio Vavatzianis. Preparatore dei portieri: Daniele Ratini. Magazziniere: Mattia Cardini.

Gioved├Č 24 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:44



