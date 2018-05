di Christian Diociaiuti

RIETI – Due su due: sono i successi del Rieti negli Allievi. Dopo quelli di Pezzotti, arrivano i ragazzi di Luciano Nonni. Le due squadre verranno premiate domani, in occasione di Rieti-Vibonese.Pareggio 2-2 nell’ultimo turno: gol di Parente e Priolo contro la Valle del Tevere (già retrocessa, come Cantalice, vincente nell’ultimo turno con Grifone, 3-1). Il tecnico del Rieti, Lorenzo Pezzotti: «Partita di fine stagione, loro avevano più motivazioni. C’è stato poco ritmo e i gol presi sono stati frutto di sufficienza come avevamo fatto con Monterotondo. Comunque la squadra gli ultimi dieci minuti ha spinto di più e solo la traversa ci ha impedito di vincerla. I ragazzi hanno fatto trenta partite più due dello Scopigno spettacolari, vincendo con merito. Li ringrazio tutti». Rieti che chiude a 71 punti: 22 vittorie, 5 pareggi e tre sconfitte.Primo posto con 67 punti, 22 successi, un pari e tre sconfitte. Numeri del Rieti allenato da Luciano Nonni che ha festeggiato la promozione battendo l’Eretum Monterotondo 1-0: il gol vittoria di Principi. «Partita molto sentita per la posta in palio – racconta il tecnico Luciano Nonni - loro molto aggressivi, sembrava che loro dovessero vincere il campionato. Nel primo tempo ci hanno messo in difficoltà! Nel secondo tempo i miei sono entrati in campo con un altro piglio ed hanno sbloccato il risultato dopo tredici minuti. A quel punto abbiamo ben gestito la partita fino alla fine e vinto il campionato!». Primo attacco, seconda difesa, gli amarantocelesti chiudono a più tre dalla seconda, Ottavia (64).