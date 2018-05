di Christian Diociaiuti

RIETI – Lo Young ha vinto il campionato, trionfando largamente nell’ultimo turno. Ora tocca ai fascia B del Rieti: all’ultima giornata, la prossima, basterà un punto per la promozione.



ALLIEVI REGIONALI

Già in vacanza dopo la promozione, i ragazzi di Lorenzo Pezzotti si concedono un pari, 1-1, con la rete di Di Casimirro contro il Real Monterotondo Scalo in trasferta. Domenica l’ultima giornata in casa con la Valle del Tevere già retrocessa (come il Cantalice): «Partita di fine stagione, però giocata bene, molte occasioni create. Aspettiamo domenica per certificare e festeggiare la vittoria, bellissima e meritata dei ragazzi» dice Lorenzo Pezzotti.



ALLIEVI REGIONALI FASCIA B

Un punto e sarà festa. È quello necessario al Rieti (64, l’Ottavia segue a 61) di Luciano Nonni per brindare alla promozione negli Elite fascia B. L’occasione si presenta sabato contro l’Eretum Monterotondo (39). Intanto i reatini festeggiano il successo per 6-1 a Guidonia: gol di De Santis, Sulpizi, di Carlo, Piras e doppietta di Pasquali. «Dal risultato sembra che sia stata una partita semplice, ma i ragazzi hanno dimostrato tutto il loro valore e superiorità. Non hanno lasciato nulla al caso, tutti i gol sono venuti su azione perciò la dice lunga sul gioco che stanno dimostrando! Gli faccio i miei complimenti ma aspettiamo l’ultima partita per mettere i puntini sulle i a questo lungo e sudato campionato! Il Tivoli ha ceduto il passo pareggiando in casa dell’Eretum Monterotondo, ora dovremmo fare solo harakiri per arrivavare primi a pari merito con l’Ottavia» commenta il tecnico Luciano Nonni.



ALLIEVI PROVINCIALI

Lo Young vince il campionato all’ultima giornata, lasciandosi dietro di due punti il Cor 2005. Festeggia la squadra di Tonino D’Angeli e del patron Massimo Masi, al secondo trionfo di fila (l’anno scorso vittoria nei Giovanissimi). Significativo che una reatina riesca a trionfare nel girone C romano, davanti ad altre compagini capitoline oltre che reatine. Quindici le vittorie, quattro pareggi e una sconfitta: con questo bottino si chiude con 80’ d’anticipo sulla deadline del torneo. Miglior difesa e miglior attacco del girone. Grande la soddisfazione della dirigenza e del tecnico D’Angeli: «Un campionato dominato sin dalla prima partita. Fatto con una squadra sotto età: ragazzi stupendi, li ringrazio. Dico grazie anche a mister Giuseppe Zenga, al preparatore dei portieri Americo Pennazza e al nostro presidente, Massimo Masi».



Il successo è arrivato vincendo sul Passo Corese. Il dirigente Baggetta: «Nei primi 20 minuti la squadra ha tenuto bene alla prima della classifica, pur non avendo la squadra al completo. Al 21' minuto il nostro capocannoniere viene espulso: rosso diretto e da qui iniziano i problemi. Young incomincia a macinare gioco e così il primo tempo si chiude sul 2-0. La ripresa è iniziata con la stessa danza: altri gol. Complimenti agli avversari per aver vinto questo campionato Allievi».



RISULTATI XIII GIORNATA DI RITORNO

Castelnuovese-Az Sport 1-1

La Sabina-Cor 2005 0-2

Angioina-Studentesca 1-2

Young-Passo Corese 6-0

Grifo-Sporting Rieti 3-0

Riposano Cantalice e CreCas



CLASSIFICA

Young 49

Cor 47

Castelnuovese 38

Az 37

Cantalice 32

Angioina 29

La Sabina 23

CreCas 20

Studentesca 19

Sporting 17

Passo Corese 16

Grifo 14

