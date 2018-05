di Christian Diociaiuti

RIETI – Young e Rieti fascia B sognano il titolo: la prossima sarà l’ultima domenica in cui stringere i denti per i ragazzi delle provinciali, la penultima per i regionali B, verso il trionfo.



ALLIEVI REGIONALI

Il Rieti (69) campione perde 3-1 con Eretum (52), con la rete di Floridi. Il tecnico Pezzotti: «Ci siamo rilassati un po’ troppo, nel primo tempo siamo stati poco in partita: i tre gol subiti sono stati frutto di nostri errori. Nel secondo tempo molto meglio, ho rivisto la solita squadra che concede pochissimo. Comunque ci può stare, anche se non mi piace staccare la spina. Mancano due partite e cercheremo di onorarle al meglio, perché sono questi i segnali che devono passare ai ragazzi».



ALLIEVI REGIONALI FASCIA B

Il Rieti (61) vince largamente sulla Nuova Milvia e continua la corsa per il titolo, a +2 dalla seconda (a due gare dalla fine). Intanto si gode il 7-0, Principi e Granieri (doppietta), gol di Sulpizi, De Santis e Aguzzi. Il tecnico Nonni: «Gara apparentemente semplice dato il risultato, ma debbo dire che i ragazzi nel primo tempo sono stati cinici e agonistici, hanno concesso agli ospiti solo un occasione risolta con una bellissima parata dal nostro portiere Verderame. I primi 4 gol bellissimi tutti su azione due con tiri al volo e due con tiri da fuori area!».



ALLIEVI PROVINCIALI

Con un turno da giocare, sarà decisiva l’ultima giornata: lo Young ha due punti sul Cor e per aggiudicarsi il torneo deve stringere i denti, costretta a vincere col Passo Corese in casa a Santa Rufina. Nel frattempo la capolista vince contro la Studentesca. Ok pure Cantalice, ko Angioina.



Pareggio per La Sabina con Az Sport. Renzo Fois, tecnico dei gialloneri: «Quando mancavano due ore all'inizio della gara avevo 8 elementi assenti, chi per infortunio chi per febbre. Avevo 10 giocatori disponibili dei quali Pastorelli, che ha stretto i denti e ha giocato con la caviglia gonfia. Così Quomdam che fino a sabato sera aveva anch'esso la febbre, ma come al solito ha fatto la differenza. Insomma una squadra falcidiata, che ha tirato fuori l'orgoglio, giocando un'ottima partita e andando in vantaggio con Favetta che subito dopo ha sprecato davanti al portiere il raddoppio. Sul finire del primo tempo, Az Sport ha trovato il pareggio su calcio di rigore, sul quale mi astengo da ogni commento. Nel secondo tempo la squadra di casa ha provato ad attaccare a testa bassa, ma senza mai concedere niente noi abbiamo risposto colpo su colpo, tanto è vero che abbiamo colpito due volte il palo interno con Goktas e con Serafini. Insomma, partita encomiabile dei miei fantastici ragazzi ne sono orgoglioso. Oggi il nostro portierone Mancinelli ha catturato in presa alta tutti i palloni che attraversavano l'area, bravissimo. Risultato finale 1 - 1. Un encomio a parte merita Diego Stopolloni, perché da tempo aveva preso un impegno pertanto oggi non sarebbe dovuto essere presente ma quando ha saputo dei problemi della squadra, si è aggiunto al gruppo giocando anche se solo il primo tempo, tra l’altro benissimo. Questo va aldilà del calcio: si chiama serietà spirito di appartenenza, e non vado oltre. Grazie Diego, a nome di tutto il gruppo. Complimenti sinceri agli avversari».



RISULTATI E MARCATORI, XII DI RITORNO

Cor 2005-Angioina 4-0

CreCas-Cantalice 0-2

Sporting-Castelnuovese 3-1: 2 Massimi, Papò (S)

Az Sport-La Sabina 1-1: Favetta (S)

Studentesca-Young 0-5

Riposano Passo Corese e Grifo



CLASSIFICA

Young 46

Cor 44

Castelnuovese 37

Az 36

Cantalice 32

Angioina 29

La Sabina 23

CreCas 20

Sporting 17

Studentesca e Passo Corese 16

Grifo 11

Marted├Č 8 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:14



© RIPRODUZIONE RISERVATA