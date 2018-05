di Christian Diociaiuti

RIETI – Il Rieti celebra la promozione dei regionali e ora aspetta quella dei fascia B. Lo Young perde lo scontro diretto e vede accorciare il Cor a -2. I provinciali tornano già in campo: l'11esima giornata del Campionato Provinciale Allievi si disputerà proprio oggi, mercoledì 2 maggio per un turno infrasettimanale.



ALLIEVI REGIONALI

Hanno festeggiato con la prima squadra a Ostia i ragazzi di Pezzotti, promossi con largo anticipo. A Cantalice contro i padroni di casa hanno conquistato i tre punti che danno la matematica certezza alla formazione amarantoceleste della promozione nelle campionato Elite. Una cavalcata straordinaria quella dei ragazzi di Pezzotti, passata pure per ottime prestazioni all'interno della Scopigno Cup. Domenica mattina a mettere un'ipoteca sul successo per 1 a 0 sulla Cantalice, c’ha pensato Priolo. Tre punti che fanno scattare la festa tutta amarantoceleste negli spogliatoi del comunale di via Costa a Cantalice. Il tecnico celebra i 69 punti a tre turni dalla fine: «Bella gara, combattuta. L’importante era vincere il campionato. I ragazzi hanno fatto un anno spettacolare e per questo li ringrazio, festeggeremo in settimana».



ALLIEVI REGIONALI FASCIA B

Sempre a due punti di vantaggio sulla seconda, il Rieti (58 punti) stravince a Fiano (16, in lotta per la salvezza), 5-1. Nonni: «A segno è andato Sulpizi due volte e poi, Principi, De Santis e Aguzzi. Una partita giocata in 10 per 60 minuti, fortunatamente l’avversario non è stato molto pericoloso».



ALLIEVI PROVINCIALI

Lo Young cade con il Cor e rimane in cima, Studentesca e Cantalice pareggiano 2-2.

Battuto il Passo Corese in casa, dal Grifo. Il dirigente Baggetta: «Avevamo cominciato bene questa partita andando dopo appena 3' minuti in vantaggio con Owsiany sfruttando una buona triangolazione arrivando davanti al portiere mettendola dentro. Abbiamo avuto anche altre buone due occasioni ma non siamo stati capaci di fare gol. Il primo tempo finisce con poche geometrie a centrocampo poi più niente. La ripresa inizia con lo stesso monologo, ma nella parte centrale del secondo tempo il Grifo riesce a ribaltare il risultato 1-2. Da parte nostra c'è stata una piccola reazione, rischiando anche di prendere il terzo gol. Ancora rimaniamo a bocca asciutta senza conquistare punti».



RISULTATI E MARCATORI, X DI RITORNO

Sporting Rieti-Az Sport 0-2

Studentesca-Cantalice 2-2: Simoncelli, D’Angelo (C)

CreCas-Castelnuovese 0-3

Young-Cor 2005 1-2: Gerini (Y)

Passo Corese-Grifo 1-2: Owsiany (PC)

Riposano La Sabina e Angioina



CLASSIFICA

Young 40

Cor 38

Castelnuovese 37

Az 35

Angioina e Cantalice 29

La Sabina 21

CreCas, Studentesca e Passo Corese 17

Sporting 13

Grifo 11



Da ricordare che Cantalice è fuori classifica.

Mercoled├Č 2 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:18



© RIPRODUZIONE RISERVATA