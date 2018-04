di Christian Diociaiuti

RIETI – Al Rieti manca un punto per vincere il campionato, mentre i fascia B amarantocelesti devono lottare fino alla fine per tenere a distanza le inseguitrici. Turno ricco nei provinciali, con lo Young che mantiene la vetta inseguito dalle romane, pur senza giocare. Successo della Studentesca e del Cantalice.



ALLIEVI REGIONALI

Pareggio a reti inviolate, 0-0, per il Rieti che sente odore di promozione. Amarantocelesti con 66 punti, undici più della seconda, a quattro turni dalla fine; nel prossimo weekend può essere festa: manca un punto, come alla prima squadra. Intanto è pari con Sansa (49). Il tecnico Pezzotti: «È stata una partita molto nervosa, i ragazzi non hanno giocato come al solito: erano molto condizionati dalla possibile vittoria del campionato. Le nostre occasioni comunque le abbiamo avute. Domenica serve un punto per la matematica». La sfida sarà a Cantalice. Poi i ragazzi vogliono festeggiare con la prima squadra a Ostia.



Le altre reatine: il Cantalice vince 1-0 grazie a Civic a Fiano Romano; la Valle del Tevere perde 4-0 con la Lupa Roma. Con quattro turni da giocare e con Cantalice a 16 punti e Valle a 17, la salvezza è impossibile: il Grifone Gialloverde, prima squadra salva, è a 31 punti.



ALLIEVI REGIONALI FASCIA B

Due punti sulla seconda (55 vs 53) e quattro turni da giocare. Attenzione massima per i fascia B di Luciano Nonni verso il trionfo finale. Anche qui, il Rieti, colleziona uno 0-0 con la terza in classifica, Ottavia (52), in uno scontro diretto in cui non si fa male nessuno. Il mister: «L’Ottavia a Rieti che era la seconda in classifica, 0-0 il risultato finale. Sicuramente la squadra più forte che abbiamo incontrato, abbiamo sbagliato molto, però bisogna ammettere per merito loro che hanno saputo dare alla gara in intensità al quale i nostri ragazzi si devono velocemente abituare. Siamo rimasti in testa di 2 punti a 4 gare dal termine, ora dobbiamo metterci sotto ed affrontare le ultime partite come fossero delle finali».



ALLIEVI PROVINCIALI

Con lo Young a riposo insieme all’Az e Cor che ha anticipato la gara con lo Sporting (vincendo 6-2), si è giocato un turno infrasettimanale ridotto. Successo dilagante del Cantalice sull’Angioina e della Studentesca di Pilati a casa del Grifo. Passo Corese cade a Castelnuovo di Porto.



Il tecnico de La Sabina, Renzo Fois, analizza la gara e il momento dei suoi: «Altra grande prova dei miei. Oserei dire gara perfetta per disciplina tattica e giusta cattiveria agonistica, credo abbiamo fatto la più bella partita in assoluto. Abbiamo dominato l'avversario in tutte le zone del campo, segnando 6 gol, creando occasioni a ripetizione e colpendo più volte i legni della porta avversaria. Sono sempre più convinto che alla lunga il lavoro la serietà nel fare le cose, la caparbietà, alla fine pagano; non abbiamo mai concesso nulla agli avversari se non l 'unico tiro in porta su punizione cogliendo l'incrocio dei pali e pareggiando con il gol di Goktas, col quale eravamo andati in vantaggio, poi gol di Ferrari, tripletta di Favetta e gol di Pompei. Alla fine eravamo sì contenti ma allo stesso tempo tristi per l'infortunio serio alla spalla del nostro Nicolò Bruno, rimediato in uno scontro di gioco. Lo abbracciamo e lo aspettiamo al più presto. Ancora una volta difficile scegliere il migliore: tutti bravissimi, siamo un gruppo formidabile. Avevamo iniziato in 13 a tre giornate dal termine, ora siamo 18 tutti presenti e ciò la dice lunga sulla gestione. Ho visto in campo il mio calcio, la mia idea di gioco e dopo tanti anni di panchina - credetemi ci sono diventato vecchio sui campi - mi sono emozionato. Sarò pure avanti con gli anni, non lo nego, ma non li sento affatto il mio e un calcio giovane dove i miei che lo interpretano si divertono. Ancor più bello è far divertire chi ci guarda. Grandi ragazzi!».



RISULTATI E MARCATORI, IX DI RITORNO

Cantalice-Angioina 9-0

La Sabina-CreCas 6-1: 3 Favetta, Ferrari, Goktas, Pompei (S)

Grifo-Studentesca 1-3: 2 Isidori, Zirretta (S)

Castelnuovese-Passo Corese 2-1: Frezza (PC)

Cor 2005-Sporting Rieti 6-2 (giocata nello scorso weekend)

Riposano Young e Az Sport



CLASSIFICA

Young 40

Cor 35

Castelnuovese 34

Az 32

Angioina 29

Cantalice 28

La Sabina 21

CreCas e Passo Corese 17

Studentesca 16

Sporting 13

Grifo 8



Da ricordare che Cantalice è fuori classifica.

