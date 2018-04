di Christian Diociaiuti

RIETI – Due vittorie su due per le amarantocelesti dei regionali (che puntano al trionfo in campionato) e Young che non molla nei provinciali, pregustando un finale dolcissimo. Si tornerà in campo anche nel giorno della Liberazione: turno infrasettimanale pure per le giovanili, tutte in campo dalla Juniores ai Giovanissimi passando per gli Allievi.



ALLIEVI REGIONALI

Con undici punti di vantaggio sulla seconda (65 vs 54) il Rieti è a un passo (mancano 5 turni) dalla vittoria del campionato. I ragazzi di Pezzotti emulano la prima squadra, davvero a un niente dalla promozione. Nell’ultima uscita, successo esterno per 4-1 a casa della Spes (34). Il Rieti è stato una macchina perfetta, riuscendo a fare tre dei quattro gol su schemi provati in allenamento. E la rete non arrivata su schema, è stato un eurogol di una potenza impressionante. A segno Gallo, Mostarda, Floridi e Di Casimirro. Il tecnico Lorenzo Pezzotti: «È stata forse la partita migliore di tutto l’anno. L’ambiente è stato ostico, forse pure troppo per categorie come gli Allievi, ma i ragazzi hanno sfoderato una prestazione spettacolare. Nonostante il vantaggio importante la squadra non molla di un centimetro. È la migliore risposta per un allenatore. Ora giochiamo mercoledì e poi ogni domenica sarà buona per vincere il torneo che i ragazzi strameritano».



ALLIEVI REGIONALI FASCIA B

Minore il gap dei fascia B amarantocelesti, ma stessa voglia di vincere. Anche qui i turni alla fine sono cinque e anche qui si tornerà già domani in campo dopo il successo a casa dell’Atletico Vescovio, 3-0. A segno Principi, Di Carlo e Sulpizi, al rientro da un lungo infortunio. Il tecnico Nonni: «Partita sofferta per il gran caldo e per le assenze importanti che abbiamo in questo momento, per nostra fortuna possiamo attingere dai nostri 2003 per poter fare questo ultimo sforzo! Comunque, lo scontro diretto tra Ottavia e Tivoli è finito in parità permettendoci di allungare in classifica in attesa di martedì dove avremo lo scontro diretto con l’Ottavia in casa». Rieti a 54, Ottavia a 51: sarà importante per i ragazzi reatini vincere e servirà il sostegno del pubblico di casa (oggi alle 16) al Ciccaglioni. E l’Atletico battuto dal Rieti ha 23 punti.



ALLIEVI PROVINCIALI

Con lo Young che macina ancora punti, le inseguitrici rimangono a distanza. Vincono pure Az e Castelnuovese; pur dovendo riposare, Sporting e Cor ne hanno approfittato, anticipando la gara del turno infrasettimanale: ha vinto la squadra romana 6-2.



Vince l’Angioina con Grifo, in casa. Il tecnico Appolloni: «Partita a dir poco superlativa. Abbiamo iniziato il match col piglio giusto, realizzando due reti a distanza di dieci secondi l'una dall'altra. Infine il 3-0 ma abbiamo preso subito due gol che ci hanno permesso di realizzare che la partita fosse ancora aperta e dal 3-2 si è passati caparbiamente al 7-2. Non rimprovero assolutamente nulla ai miei ragazzi che hanno dimostrato che con volontà, cinismo e convinzione la strada risulta in discesa e non in salita. Voglio veramente bene a questo gruppo, che finalmente dopo tre partite centra la conquista dei tre punti. Complimenti all'avversario che si è dimostrato tenace e volenteroso di raccontar la propria partita sino al fischio finale».



La Sabina vince il derby con Passo Corese. Il tecnico de La Sabina, Fois: «Altra gara sontuosa giocata dai miei su un campo difficile, contro il Passo Corese che a mio modo di vedere rimane una delle squadre più forti del torneo. L'approccio non è stato dei migliori, ma con il passare dei minuti abbiamo iniziato a macinare gioco creando continui pericoli nell'area avversaria senza concedere nulla. Primo tempo che si è chiuso 1 a 0 per noi con gol di Goktas da fuori area. Nella ripresa siamo entrati in campo con la voglia di chiudere subito i conti, raddoppiando con Ferrari su rigore poi segnando il terzo gol con Favetta. A quel punto gli avversari loro hanno accorciato le distanze, ma subito dopo Pompei ha segnato il quarto gol chiudendo definitivamente la gara che è terminata 1 a 4 per noi. Non parlo di singoli, perché sono stati tutti bravissimi. Sono fiero di allenare questo gruppo che settimana dopo settimana migliora e ciò per me è motivo di soddisfazione. Un ringraziamento particolare al nostro preparatore atletico Mirko Liberati per la sua seria e professionale collaborazione». Baggetta, dirigente dei coresini: «Un ritorno di campionato con più bassi che alti. Non riusciamo ad azzeccare un partita per poterla vincere. La Sabina ha fatto la sua partita correttamente, precisa e quando ha potuto ci ha colpito anche con qualche sbaglio nostro. Bravi loro».



RISULTATI E MARCATORI VIII DI RITORNO

CreCas-Az Sport 0-1

Young-Cantalice 3-2: 3 Macera (Y)

Studentesca-Castelnuovese 0-3

Angioina-Grifo 7-2: Beccarini, Torda, Aniballi, Giampietri, Parnescu, Panitti e Fattori (A)

Passo Corese-La Sabina 1-4: Goktas, Ferrari, Favetta, Pompei (S)

Cor-Sporting Rieti 6-2: Massimi, Perazzi (S)



CLASSIFICA

Young 43

Cor 36

Az 32

Castelnuovese 31

Angioina 29

Cantalice 25

La Sabina 18

CreCas e Passo Corese 17

Studentesca e Sporting 13

Grifo 8



Da ricordare che Cantalice è fuori classifica.

