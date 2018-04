di Christian Diociaiuti

RIETI – Il Rieti non perde un colpo e punta a due titoli regionali su due. Nei provinciali gol e spettacolo, comanda Young



ALLIEVI REGIONALI

Rieti-Grifone Gialloverde finisce 3-0 e il Rieti rimane al vertice, con 62 punti. Doppietta di Priolo e gol di De Bona, il Rieti vola verso il titolo. «La partita è andata molto bene - dice il tecnico Lorenzo Pezzotti - non ci sono state sbavature e la squadra ha cercato la vittoria dal primo all’ultimo minuto. Siamo arrivati a sei gare dalla fine con 11 punti di vantaggio, serve un altro piccolo sforzo».



ALLIEVI REGIONALI FASCIA B

Il Rieti si aggiudica il derby casalingo con il Real Monterotondo Scalo per 5-1 e sale a 51 punti, sempre capolista. I romani rimangono nelle zone basse, a 10. In gol, per il Rieti, Di Carlo, Di Loreto, Aguzzi e doppietta di Principi. «Partita a senso unico – dice il tecnico Luciano Nonni - i ragazzi non hanno dato la possibilità di esprimersi agli altri per la netta superiorità, bravissimi a fare le cose semplici che nel calcio di oggi mancano un po’. Comunque, sono felice per il primo gol di Di Loreto il quale ha quasi completato il nostro obiettivo, di far segnare tutti i componenti del gruppo, manca solo Polidori che ci è andato vicino più volte! Questo, secondo me, è un segno che in una squadra tutti i componenti sono indispensabili».



ALLIEVI PROVINCIALI

Vittoria per lo Young che rimane al comando mentre l’Angioina perde con la Castelnuovese. Appolloni, tecnico dei reatini: «Partita bellissima da parte nostra, ci tengo a precisarlo come incipit. Un primo tempo caratterizzato da continui capovolgimenti di fronte, a causa dei quali abbiamo subito qualche contropiede. Allo scadere del primo tempo ci è stato assegnato un rigore, parato dal portiere avversario ma trasformato in gol grazie al tap-in vincente di uno dei nostri. Nella ripresa, reazione ancor più bella e decisa da parte nostra; abbiamo trascorso una buona mezz'ora nella parte di campo degli avversari. Ma per una marcatura debole ed un cross diventato tiro, abbiamo subito due gol. Nonostante ciò sono fierissimo dei miei ragazzi che hanno ripreso finalmente fiducia in loro stessi e hanno giocato un'ottima gara, da vera squadra. Complimenti agli 11 avversari in campo».



Passo Corese battuta da Az: «Abbiamo incontrato la terza in classifica – commenta il dirigente coresino, Baggetta - buona squadra quadrata anche all'andata e stata combattuta. I primi 20' minuti gara alla pari, infatti la prima azione pericolosa la abbiamo creata noi con la nostra ala destra che non riesce ad approfittare di un errore della difesa avversaria lasciato da solo. Ma al 22' minuto Az Sport si porta in vantaggio con uno dei suoi attaccanti e da questo gol c'è stato un calo psicologico della squadra; così sono arrivati altri due gol, poi nient'altro. Ripresa senza grandi pericoli sia da una parte che dall'altra, solo il gol del nostro capocannoniere Frezza da una bella azione svolta dai nostri ragazzi».



Pari della Studentesca con La Sabina. Il tecnico dei reatini, Pilati: «Ottimo punto, partita complicata contro un avversario ostico per di più eravamo andati in svantaggio ma buona reazione». L’allenatore de la Sabina, Renzo Fois: «Gara iniziata dai miei un po’ in sordina, ma dopo qualche minuto abbiamo iniziato a macinare gioco e le occasioni da gol le abbiamo create in successione e sprecate, alcune clamorose davanti al portiere. Alla metà del primo tempo siamo passati in vantaggio su calcio di rigore tirato ottimamente da Pompei. La partita anche nel secondo tempo è proseguita su questo tema: noi a fare la partita sprecando ancora. Nel calcio, si sa, se le gare non le chiudi rischi fino alla fine: con l'unico tiro in porta della partita concesso, da fuori area, gli avversari hanno trovato il pari. Sul finire abbiamo sprecato ancora una clamorosa occasione su cross dalla destra. Il calcio è questo: vince chi fa più gol. Dei due gol annullati mi astengo da ogni commento. Complimenti ai miei, tutti bravi: questa è la strada per crescere e migliorare. Devo fare i complimenti agli avversari per la loro correttezza e per come hanno interpretato la gara, sono cresciuti molto rispetto alla partita d'andata complimenti sinceri. Un saluto a mister Pilati».



RISULTATI E MARCATORI, VII DI RITORNO

Castelnuovese-Angioina 2-1: Giampietri (A)

Sporting Rieti-CreCas 1-1: Di Battista (S)

La Sabina-Studentesca 1-1: Pompei (S), Guadagnoli (S)

Az Sport-Passo Corese 3-1: Frezza (PC)

Grifo-Young Rieti 0-7: 3 Padronetti, 2 Macera, Bernad, Gerini

Riposano Cor 2005 e Cantalice



CLASSIFICA

Young 40

Cor 33

Az 29

Castelnuovese 28

Angioina 26

Cantalice 25

Passo Corese 20

CreCas 17

La Sabina 15

Studentesca e Sporting 13

Grifo 10



Da ricordare che Cantalice è fuori classifica. La graduatoria da questa settimana è stilata aggiornando con i risultati in nostro possesso con classifica pubblicata dalla Lnd sul portale MyLnd e relativa all’ultimo comunicato ufficiale con i risultati omologati.

Marted├Č 17 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:14



