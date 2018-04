di Christian Diociaiuti

RIETI – Vince il Rieti in entrambe le categorie regionali, Young capolista dei provinciali frenato dalla Castelnuovese.



ALLIEVI REGIONALI

Il Rieti vince in casa con l’Acquacetosa, 1-0: a segno Parente. Rieti, primo, che sale a 57 punti, Acquacetosa nona con 32 punti. Il tecnico Pezzotti: “Partita giocata molto bene e con personalità, abbiamo fatto un po’ di turnover perché dovevamo far tirare il fiato a qualcuno, ma la squadra ha risposto presente facendo una partita di spessore. Abbiamo guadagnato altri due punti ma rimangono ancora sette gare. Bisogna tenere mentalmente, ma sono sicuro che i ragazzi lo faranno”. Cantalice (10) battuto 4-0 dalla Lupa Roma (35), Valle del Tevere (17) ko 1-0 fuori casa in casa del Real Monterotondo (29).



ALLIEVI REGIONALI FASCIA B

Vittoria della capolista Rieti contro il Sabazia, fanalino di coda. Finisce 1-0, gol di Principi. Nonni: “Il primo caldo si è fatto sentire, non abbiamo giocato bene, sembrava di giocare con una palla magica, ogni stop rimbalzava a favore degli avversari, comunque, il risultato lo abbiamo portato a casa. Il loro portiere ha fatto miracoli, bravissimo”. Rieti a 48 punti, Sabazia a 7.



ALLIEVI PROVINCIALI

D’Angeli (Young): «Con la Castelnuovese partita dura ma corretta, faccio i complimenti a tutte e due le squadre».



La Sabina vince sull’Angioina. Renzo Fois (La Sabina): «Lo dissi tempo fa che quando i miei decidono di vincere e giocare lo sanno fare, indipendentemente da chi c'è di fronte. Partenza rabbiosa dei miei che hanno chiuso gli avversari nella loro metà campo, cercando il vantaggio con azioni veloci e cambi di campo come si deve giocare al calcio, ampiezza e profondità. Al 15’ è arrivato il gol con Mirko Ferrari che ha girato al volo nella rete un pallone messo in verticale in area. Gara giocata dai miei con acume tattico e tanta grinta, abbiamo fatto noi la partita senza mai correre rischi, anzi nel secondo tempo abbiamo colpito due volte il palo e una traversa con Federico Favetta sprecando qualche occasione. Insomma prestazione superlativa il migliore è difficile dirlo, forse Goktas . Complimenti agli avversari». Il tecnico Appoloni dell’Angioina: «È stata una partita non giocata molto bene dal punto di vista tecnico. Il nostro gioco non è stato dei migliori e in alcuni casi, per sfortuna e per nostro scarso cinismo, le occasioni sono andate sfumate. A quel punto arriva l'1-0 su una marcatura che non abbiamo tenuto stretta, seguente a un calcio di punizione battuto dagli avversari. Posso solo dire che dobbiamo imparare dalle nostre sconfitte per migliorarci sempre e per concludere in bellezza questa manciata di partite restanti. So per certo che i miei ragazzi non si daranno per vinti, e concluderanno nel miglior modo possibile questo percorso iniziato ormai cinque mesi fa. Se posso permettermi, non ho apprezzato, nel secondo tempo, il comportamento di alcuni componenti della nostra squadra e della società ospitata. Il calcio, specie a questi livelli, deve essere uno sport ed una passione che accomuna i ragazzi e non un mezzo per sfociare nella maleducazione. Per il resto, complimenti all'avversario e testa a domenica prossima».



Passo Corese ko di misura con Sporting. Il dirigente coresino Baggetta: «Abbiamo perso di nuovo in casa la seconda, sempre negli ultimi minuti. Speriamo che nella prossima la fortuna sia dalla nostra parte, non riusciamo a vincere più. Partita abbastanza equilibrata senza tante emozioni da parte delle squadre, giocata soprattutto a centrocampo: solo due occasioni, una traversa da parte dello Sporting e una capitata al nostro capitano davanti al portiere. Così finisce il primo tempo. La ripresa inizia con un calcio di rigore per lo Sporting dopo appena 4'minuti e gol. Partita sempre giocata a centrocampo, ma al 15' minuto andiamo in gol con un lancio in profondità per nostro centravanti Foffo che riesce a mettere in rete 1-1. Purtroppo per noi verso la fine scaturita da una punizione dal limite dell'aria il capitano dello Sporting con un tiro sotto la traversa ha fatto gol».



Il tecnico della Studentesca (pari con Az), Pilati: «Grande prestazione dei miei ragazzi nonostante tante assenze siamo riusciti a fermare una delle formazioni più forti del girone peccato per avere sciupato due clamorose palle goal che ci avrebbero permesso di vincere la partita, comunque una grande partita bravi ragazzi».



RISULTATI E MARCATORI, VI DI RITORNO

Studentesca-Az Sport 2-2: Isidori, Guadagnoli (S)

Young-Castelnuovese 1-1: Zenga (Y)

Cantalice-Cor 2005 1-7

Angioina-La Sabina 0-1: Ferrari

Passo Corese-Sporting Rieti 1-2: 2 Massimi (S)

Riposano CreCas e Grifo



CLASSIFICA

Young 37

Cor 33

Angioina e Az 26

Cantalice 25

Castelnuovese 25

Passo Corese 20

CreCas 16

La Sabina 14

Studentesca e Sporting 12

Grifo 10



Da ricordare che Cantalice è fuori classifica. La graduatoria da questa settimana è stilata aggiornando con i risultati in nostro possesso con classifica pubblicata dalla Lnd sul portale MyLnd e relativa all’ultimo comunicato ufficiale con i risultati omologati.

Marted├Č 10 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:06



© RIPRODUZIONE RISERVATA