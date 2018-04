di Christian Diociaiuti

RIETI – Vittoria importante per gli Allievi Regionali del Rieti che nel posticipo di campionato giocato ieri al Ciccaglioni hanno superato l’Atletico Vescovio per 2-1, con una doppietta di Priolo. Lo scontro con la seconda in classifica, regala ai ragazzi di Pezzotti un allungo in vetta: ora hanno 56 punti contro i 47 degli inseguitori, a otto turni dalla fine.



«La partita è stata tesa e ben giocata da entrambe le squadre – dice il tecnico del Rieti capolista, Lorenzo Pezzotti - anche se il Vescovio ha fatto meglio nel primo tempo. Nella ripresa ci siamo sistemati con un altro modulo e la squadra ha cominciato ad esprimere le qualità. Prima del secondo gol siamo andati vicino al vantaggio in un paio di occasioni clamorose, adesso il vantaggio è importante ma il campionato non è finito, bisogna lottare fino alla fine».



Amarantocelesti reduci dall’ottima prestazione nella Scopigno Cup: sconfitti dal Palmeiras poi vincitore del torneo, hanno tenuto testa all’Atalanta al Gudini, rischiando anche di vincere il match coi bergamaschi. Nel fine settimana la sfida sul campo di Acquacetosa (ottava, 32 punti).

