UNDER 17 PROVINCIALE

La classifica

UNDER 16 PROVINCIALE - ROMA (GIRONE D)

RIETI - Si chiude il penultimo turno dei campionati Under 17 provinciale reatino e Under 16 provinciale romano (gironi D-E). Successi in entrambe le categorie per Cantalice e Sporting Rieti, tre punti anche per Sport Selci e La Sabina.Ospite del Casali Poggio Nativo reduce dal 3-1 subito dal Fiano Romano martedì scorso (unico gol realizzato da Di Casimirro), il Cantalice capolista si impone 2-0. Decisive le reti di Pitoni e Biafora. Giovedì pomeriggio si gioca il posticipo Brictense - Città di Palombara: in caso di sconfitta o pareggio di quest'ultima, i cantaliciani sarebbero matematicamente vincitori del torneo.Di fronte al proprio pubblico, La Sabina supera 2-0 la Valle del Tevere. A segno Lugini e Serafini. Daniele Antonini, allenatore dei mirtensi: «Una vittoria meritata. Abbiamo creato molte occasioni ed abbiamo espresso un buon calcio. Complimenti ai ragazzi».Sul campo della Pro Calcio Cittaducale, lo Sporting Rieti vince 1-0. Determinante la rete di Mostarda.Termina 2-1 lo scontro diretto tra Fiano Romano e Settebagni.Turno di riposo osservato dalla Pro Calcio Studentesca.: Cantalice 51; Città di Palombara 46; Fiano Romano 41; Settebagni 36; Sporting Rieti 32; Casali Poggio Nativo, Valle del Tevere 20; Pro Calcio Cittaducale, La Sabina 18; Pro Calcio Studentesca 11; Brictense 0.L'Atletico Zagarolo non si presenta e quindi lo Sporting Rieti vince a tavolino 3-0. Reatini settimi a 34, romani terzultimi a 16.UNDER 16 PROVINCIALE - ROMA (GIRONE E)Fine settimana positivo per Cantalice e Sport Selci: la prima (già campione a 52) batte a tavolino 3-0 il Barco Murialdina che non scende in campo, la seconda (quarta a 33) supera 3-1 gli ospiti del Fogliano (settimo a 24). In quest'ultima sfida, i sabini vanno in gol con Bonifazi, Caprioli e Tiburzi.