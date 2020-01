UNDER 17 REGIONALE (GIRONE B)

RIETI - Si chiude il sipario sul quindicesimo turno dei campionati Under 17 e Under 16 regionali (gironi B) e sulla tredicesima giornata degli Under 17 e Under 16 provinciali (raggruppamenti D-C). Doppio successo per Cantalice in un weekend in cui vincono anche altre quattro squadre reatine.Tra le mura amiche, grazie alla tripletta di Battisti e ai gol di Ramazzotti e Della Penna, Cantalice supera 5-2 l'Almas Roma (ottavo a 19). I biancorossi salgono così a 27 punti, collocandosi al momento in sesta posizione. Stefano Lotto, tecnico dei vincitori: «Nel primo tempo, da parte nostra, c'è stata confusione e frenesia in fase di possesso e inoltre le distanze tra i reparti non erano giuste. Nell'intervallo abbiamo sistemato qualcosa e in rimonta abbiamo conquistato 3 punti fondamentali per il proseguio della stagione. Ora è tempo di pensare al recupero di domani, a Civita Castellana, contro il Calcio Flaminia».Contro gli ospiti del Tirreno (sesti a 28), Cantalice si impone per 3-1. Per la squadra reatina, quinta a 30 punti, reti di Paris, Battisti e Tavani. Stefano Lotto, allenatore anche dell'Under 16, commenta così il match: «Al cospetto di un avversario tosto e forte nel reparto avanzato, i ragazzi hanno avuto un ottimo approccio alla partita. Dopo un primo tempo equilibrato, nel secondo i ragazzi hanno ampiamente meritato la vittoria grazie ad una prestazione di alto livello».Vittoria casalinga per lo Sporting Rieti, che blinda il terzo posto, liquidando 6-2 una Valle del Peschiera a segno solamente con D'Amelia e un autogol su tiro di D'Angeli. Per i vincitori, invece, doppietta di Sestili e reti di Giuli, Pjepniku, Zanoaga e Lucentini. Paolo Patacchiola, tecnico degli sconfitti: «Un ko arrivato in una gara in cui nuovamente abbiamo avuto parecchie assenze. Questo risultato negativa rafforza il nostro percorso di crescita iniziato a settembre, facendoci riflettere sui nostri errori e sugli aspetti da migliorare».Torna finalmente al successo Casali Poggio Nativo, corsaro 6-2 sul campo della Pro Calcio Studentesca. Da una parte doppiette di Apalaghitei e Angeloni e gol di Griscioli e Tulli, dall'altra due reti per Amarù. Roberto Silvi, allenatore della squadra ospite: «La gara si è messa subito sul binario giusto, dato che siamo passati in vantaggio solo dopo qualche minuto. In seguito, è arrivato il pareggio dei padroni di casa, a cui abbiamo presto risposto con il secondo e terzo gol. Nella ripresa, giunti sul 4-2, siamo riusciti a dilagare, ottenendo una bella vittoria».Successo in trasferta anche per il Velinia, vincitore 2-1 contro un Poggio Mirteto a cui non basta Salustri. Decisiva la doppietta realizzata da Di Loreto. Massimiliano Alonzi, mister degli antrodocani: «Tre punti importanti, portati a casa in una fase in cui stiamo senz'altro crescendo. Ora sarà fondamentale non andare fuori strada».Nonostante il gol di Antonini, l'Accademia Calcio Sabina cade 2-1 nella tana del Settebagni. Emiliano Faiola, allenatore degli sconfitti: «Purtroppo è arrivata la seconda battuta d'arresto della stagione. Anche stavolta abbiamo dovuto affrontare gran parte della gara in inferiorità numerica per un'espulsione. Nonostante questo, abbiamo sempre fatto la partita e abbiamo preso il gol a 2 minuti dalla fine quando stavamo spingendo per provare a portare a casa i 3 punti. Dobbiamo essere più bravi a concretizzare le azioni che creiamo e più furbi in alcuni momenti del match».Brutto ko per la Maglianese, surclassata 12-1 dai padroni di casa del Real Monterotondo Scalo. L'unico gol dei sabini è ad opera di Etem Sheu.: Santa Lucia - Spes Montesacro 3-1; Mentana - Castrum Monterotondo 2-4.: Real Monterotondo Scalo 31; Spes Montesacro 30; Sporting Rieti 28; Castrum Monterotondo, Santa Lucia 27; Accademia Calcio Sabina 26; Settebagni 24; Valle del Peschiera 21; Mentana 15; Poggio Mirteto 10; Velinia 8; Maglianese 7; Casali Poggio Nativo 6; Pro Calcio Studentesca 0Ora arriva la pausa. Le squadre torneranno in campo nel weekend dell'8 e 9 febbraio.Di fronte al proprio pubblico, grazie alla tripletta di Teodori, Passo Corese (settimo a 12) batte 3-2 la Nuova Milvia (quinta a 17). Alessandro Teodori, mister dei bianconeri: «Una partita combattuta e ben giocata dai miei ragazzi. Complimenti a tutti, in particolare a bomber Teodori, autore anche di un gol in rovesciata».Sconfitta, invece per l'Accademia Calcio Sabina (ottava a 10) che, nonostante il gol di Farinelli sommato ad un'autorete, viene superata 2-4 dallo Sporting Sacrofano (quarto a 20). Daniele Valenti, allenatore dei reatini: «Nonostante il ko, la squadra ha disputato una delle migliori prestazioni della stagione. Sono sicuramente soddisfatto di quel che ho visto in campo».La Pro Calcio Studentesca ha annunciato ufficialmente il suo ritiro dal campionato.Anche in questo caso, si tornerà in campo nel fine settimana tra l'8 e il 9 febbraio.