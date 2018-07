di Christian Diociaiuti

RIETI – Una occasione per iniziare il percorso da allenatori. La presenta agli aspiranti mister, la Figc che, nel comunicato numero 4 del settore tecnico annuncia il Corso per l’abilitazione ad Allenatore di Giovani Calciatori Uefa Grassroots C Licence per Rieti e Viterbo. Il corso si svolgerà a Rieti dal 17 settembre al 15 dicembre. Il Corso è riservato ai residenti delle province di Rieti e Viterbo si svolgerà a Rieti ed avrà la durata di sette settimane secondo il seguente calendario: dal 24 al 29 settembre, dall’8 al 13 ottobre, dal 22 al 27 ottobre, dal 5 al 10 novembre, dal 19 al 24 novembre, dal 3 all’8 dicembre. Gli esami si terranno nei giorni 20, 21 e 22 dicembre 2018. Le lezioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì dalle ore 17:30 o 18:00 alle 22:00 o 22:30 e il sabato dalle 8:30 o 9.00 alle 12:30 o 13.00. Il numero degli ammessi al corso è stabilito in 40 allievi, oltre a 4 posti riservati a candidate in graduatoria. La domanda di ammissione dovrà essere presentata con documentazione in originale, direttamente o inviata tramite posta o corriere, alla Segreteria Nazionale A.I.A.C. Commissione corso “Allenatore di Giovani Calciatori-UEFA Grassroots C Licence”, Via G. D'Annunzio 138/a Coverciano campo 5 - 50135 Firenze FI, entro il 12/09/2018. Per ogni informazione inerente gli aspetti logistici ed organizzativi del Corso contattare ufficio Aiac: indirizzo e-mail corsi.uefa@assoallenatori.it e tel. 055- 6121251.



IL CORSO

Il corso Uefa Grassroots C Licence, organizzato sul territorio, è incentrato sulla formazione di allenatori di giovani calciatori, che andranno ad operare nei settori giovanili in tutte le categorie ad esclusione dei campionati Primavera. Il Corso - che ha la durata complessiva di 10 settimane, per un totale di 124 ore di lezione; più 20ore di tirocinio (10 sedute di allenamento) e più gli arbitraggi di 5 gare delle categorie “Pulcini ed “Esordienti” - approfondisce le tematiche relative al mondo del calcio giovanile, dall’insegnamento della tecnica e tattica calcistica, alla metodologia dell’allenamento, dalla psicopedagogia alla la medicina sportiva e al regolamento di giuoco. Per poter accedere a questo corso, è sufficiente aver compiuto 18 anni ed essere residenti nella regione o nelle provincie limitrofe (in questo caso a Rieti e Viterbo) del luogo in cui si svolge il corso. Per potersi iscrivere non è necessaria nessuna abilitazione ottenuta precedentemente; chiaramente, qualora le richieste di partecipazione al Corso fossero superiore ai posti disponibili, il Settore Tecnico, attraverso un’analisi dei titoli presentati - esplicitato nel Bando relativo al Corso stesso -, provvederà a stabilire una graduatoria di ammissione per la scelta dei partecipanti. Il costo del Corso è di 528 Euro, comprensivo della quota di iscrizione all’Albo dei Tecnici.

Giovedì 19 Luglio 2018



