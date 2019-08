RIETI - E' allarme furti. Ben quattro nelle ultime 48 ore e un altro tentato, con i proprietari di un'abitazione che si sono svegliati con i ladri in casa, mettendoli in fuga.



Ad essere visitato dai ladri anche il ristorante Papilla: al vaglio i filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti negli esterni delle abitazioni in via Foresta e via Tavola D’Argento e gli accessi in auto – da Vazia e La Foresta – in una zona battuta dai malviventi negli ultimi giorni.



Cresce l’allarme tra Castelfranco e Vazia e l'impressione è che i ladri conoscano bene le abitudini di chi ci vive.



