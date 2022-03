Alla Falcone-Borsellino un inno alla pace: esposte maglie dipinte dagli alunni. Foto

RIETI - Questa mattina, 11 marzo, la scuola "Falcone-Borsellino" nei tre ordini, Infanzia, Primaria e Secondaria ha deciso di sospendere le attività didattiche per riflettere su quanto sta accadendo nel mondo e per cercare di diffondere una mentalità pacifica.

La pace, come ricorda la Costituzione è la più sicura dimostrazione del progresso civile della società umana, pertanto, alunni e insegnanti sono scesi in cortile per gridare a gran voce:

“Vogliamo la Pace per il futuro del Mondo!”. In tutte le classi «si è discusso del fatto che in guerra, purtroppo, tutto viene giustificato dall’interesse di chi comanda - spiegano le docenti - L’uccisione di un essere umano, che verrebbe normalmente definita e punita come omicidio, viene tollerata e utilizzata per vincere. Inoltre, le distruzioni vengono provocate per danneggiare ed indebolire la nazione nemica, togliendole acqua, cibo, case, ma soprattutto la libertà! Durante una guerra la gente, anche quella innocente, che non l’ha voluta e chiesta, deve sopportare incredibili sofferenze. Molti bambini, donne e anziani sono stati feriti o uccisi con i bombardamenti».

Tutti gli alunni della Falcone-Borsellino con i loro insegnanti sono giunti alla convinzione che purtroppo, non si può fare molto per interrompere il conflitto in atto, ma certamente, non si può stare in silenzio a guardare chi soffre e chi muore. Ecco, allora, che si è pensato di dare spazio alla creatività di tutti gli alunni per allontanare lo spettro della guerra e per dire sì alla Pace! E stamattina sono state esposte tantissime magliette elaborate da tutti gli alunni delle diverse classi, riportando i simboli della pace con la tecnica della pittura su stoffa. La manifestazione è terminata con un urlo festoso di Pace e con grande entusiasmo da parte di tutti i partecipanti.