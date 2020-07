Alessandro Nuccilli a un passo dal Fc Rieti: «C'è un forte interessamento, le basi ci sono: ci incontreremo per chiudere»

RIETI - Sfumata anche la pista Capriccioli, al Rieti resta una sola strada percorribile per evitare il fallimento: sperare nell’efficacia della trattativa già avviata con l’imprenditore romano Alessandro Nuccilli, già noto alle cronache calcistiche nazionali ai tempi di Pavia e Foligno, esperienze poco esaltanti concluse entrambe con un flop. «C’è un forte interessamento che stiamo concludendo con i fatti – ammette proprio Nuccilli – Domani (7 luglio) ci sarà un incontro a chiudere, altro per il momento non posso dire».



