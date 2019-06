Ultimo aggiornamento: 11:50

RIETI - Il Cantalice si affida all’esperienza di Alessandro Beccarini. Dopo i 13 gol stagionali (11 in campionato e 2 in Coppa Italia) che hanno reso i reatini campioni d’inverno, un infortunio ha condizionato il suo prosieguo ma a 33 anni nulla sembra scalfirlo. Il centrocampista ex Rieti si racconta pensando al futuro.«Sono arrivato in prima squadra col Rieti dopo aver giocato nella Juniores nazionale. Ho esordito tra i grandi con il Centro Italia in Eccellenza in cui ho militato per ben cinque stagioni. Successivamente ho giocato un anno in Promozione a La Sabina prima di tornare con il Rieti (Eccellenza) quando abbiamo vinto la storica Coppa Italia. La stagione successiva ho seguito mister Paris alla Monterotondo Lupa (Eccellenza), lì abbiamo vinto il campionato. L’anno dopo ho passato tre mesi in serie D con la Maccarese Giada poi sono tornato nel Rieti (Eccellenza) che chiuse la stagione secondo e grazie al playoff fu ripescato in serie D. Sfortunatamente non ho avuto la riconferma da parte del club amarantoceleste e sono approdato al Cantalice al suo primo anno di Promozione».«Sicuramente non potrò mai scordare la mia prima presenza in serie D. Ho avuto alcuni problemi a inizio stagione perché non volevamo tenermi. Col passare del tempo e grazie al lavoro ho dimostrato che potevo esserci e ho chiuso la stagione da capitano».«Ho avuto la fortuna di giocare con persone che hanno poi militato sia in serie B che in serie A. Tra i tanti Dudù che ha giocato nel Lecce, Babù che ha vinto il campionato di serie B con il Torino. Un ragazzo che mi ha colpito e non mi spiego come non sia riuscito ad arrivare almeno in serie B è Cristian Ippoliti, ha delle caratteristiche con le quali avrebbe potuto fare molto di più».«È stato un anno un po’ strano perché siamo partiti molto bene chiudendo il girone di andata con cinque punti dalla seconda girando come campioni d’inverno. Stavamo facendo veramente bene, nel girone di andata abbiamo battuto Tivoli 4 a 1. Anche a livello personale la fortuna girava dalla mia parte, fino a novembre avevo siglato 12 reti da centrocampista centrale: tantissime. Non mi era mai capitato. Poi ho subito un infortunio che mi ha tenuto fuori da fine novembre per i tre mesi successivi. Oltre a me ci sono stati altri infortuni e abbiamo mollato mentalmente fino ad arrivare quinti. È un peccato perché potevamo giocarcela con tutti».«Credo che la mia mancanza si sia fatta sentire perché quest’anno ho avuto la facilità di andare in gol, qualsiasi cosa facessi e qualsiasi tiro provassi andava in rete. Sono stati mesi fortunati prima dell’infortunio. Ho avuto e ho tuttora la pubalgia e non riesco ad uscirne nonostante siano due mesi che sono a riposo. Spero passi il più presto possibile perché ad agosto voglio ricominciare come ho iniziato la stagione appena trascorsa».«A Cantalice c’è una gerarchia da rispettare, da Riccardo Di Battista a Luca Dionisi. Quando Luca non c’è io prendo il suo posto. Essere capitano del Cantalice, della squadra del tuo paese e dove hai dato i primi calci al pallone è una bella sensazione. È un po’ come ha detto De Rossi, con questa maglia è come se mettessi un’armatura».«Per la prima volta mi sono trovato molto bene: hanno dimostrato di sapere ascoltare. Non ho la presunzione di insegnare come giocare a calcio ma credo di avere un po’ di esperienza in più. Negli anni passati ho avuto a che fare con ragazzi che mi rispondevano male perché forse non volevano crescere... Quest’anno sono stato contento del gruppo e soprattutto dei giovani che abbiamo avuto».«Sono quasi convinto di chiudere col calcio nel Cantalice. Il 26 maggio sono stato riconfermato come consigliere allo Sport e questo sì forse influenzerà un po’ le mie scelte. Non posso dire il contrario. Ormai ho messo i piedi nel Cantalice: molto probabilmente rimango».