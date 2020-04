RIETI - L’edilizia privata è uno dei settori a tornare in attività dal 4 maggio, visto il nuovo Dpcm per la gestione dell'emergenza coronavirus. Lo sa bene Alessandro Beccarini, 34enne e giocatore del Cantalice, che collabora con il ministero dei Beni Culturali in qualità di geometra all’interno della società Ales (Arte lavoro e servizi). Beccarini è inoltre consigliere con delega allo Sport a Cantalice e da pochi mesi è diventato padre.

Beccarini, com'è la situazione nel suo ambito lavorativo?

«Il campo dell’edilizia era già fermo primo della pandemia. Spero che riprenda il prima possibile perché questo settore è un grande motore dell’economia, che coinvolge tanti ruoli: dal progettista, all’elettricista ma anche l’idraulico, chi vende materiali edili. Purtroppo un ostacolo che dev'essere sempre superato la burocrazia, ce n’è veramente molta in Italia. Un esempio potrebbe essere quello di costruire in una zona vincolata, per farlo bisogna chiedere quattro o cinque pareri. Basti guardare i tanti vincoli a cui è sottoposta la nostra Piana Reatina. Insomma anche per ristrutturare un casale passano almeno due anni. Era già un problema prima, figuriamoci ora...».

Sta continuando a lavorare?

«Sì, da casa tramite lo smart working. È la prima volta che lavoro in questo modo ma non sto trovando alcuna difficoltà, sta andando abbastanza bene. Lavoro sempre le stesse ore: la mattina, verso le 8 prima di iniziare mando un’email con la quale indico l’inizio della mia attività, poi nel pomeriggio, intorno alle 16 ne mando un’altra per il termine del turno di lavoro. Si riesce sempre a operare in maniera agile, certo non è come stare in ufficio ma si lavora molto bene».

Tornerà in ufficio dopo 4 maggio?

«Non credo, non ne sono sicuro perché da ciò che ho capito chi ha la possibilità di rimanere in smart working deve continuare a farlo. Non ho ancora avuto indicazioni, ci faranno sicuramente sapere in settimana».

Lei è anche consigliere con delega allo Sport del Comune di Cantalice.

«Per ciò che riguarda lo sport sappiamo bene che è tutto fermo, poco riprenderà dopo il 4 maggio. Al momento il sindaco e il vice sindaco che sono a Cantalice hanno più chiara la situazione. Io vivo a Rieti, come avrò l’opportunità di tornare a Cantalice inizierò a osservare quello che è cambiato e di che cosa c’è bisogno».

Come trascorre le giornate in casa?

«Vivo in un appartamento insieme alla mia compagna Tamara e a mio figlio Leonardo che il 1° maggio compirà sei mesi. Trascorriamo le giornate tra il lavoro, anche Tamara è in smart working, e nostro figlio. Riusciamo bene ad alternarci per stare col bambino che fortunatamente ci tiene le giornate molto impegnate, adesso inizia un po’ a interagire e inizia a farsi sentire. Per il resto ci dedichiamo alla cucina tra dolci, pizza e pasta fatta in casa: Tamara è un’ottima cuoca».

Le manca il calcio e la quotidianità?

«Si, mi manca tutto del calcio, soprattutto la quotidianità che trascorrevo molto fuori casa, adesso mi ritrovo fra quattro mura... Ho passato brutte giornate, quattro o cinque ore sul letto, psicologicamente è stato molto difficile. Ora aspettiamo il 4 maggio dove fortunatamente avremmo la possibilità di incontrare i nostri genitori, suoceri, fratelli, senza fare party in casa ma almeno possiamo rivederci. Cerchiamo di tenere duro questa settimana».

Non sarebbe il caso di dare lo stop definitivo ai campionati dilettantistici?

«Terminare credo sia la cosa migliore da fare. Non ci sono impianti sportivi in Italia per le società dilettantistiche che assicurrino i protocolli sanitari richiesti. Le società dilettantistiche non hanno le potenzialità per affrontare quello che richiedono le regole».

Ultimo aggiornamento: 11:37

