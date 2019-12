RIETI - Il presidente della Provincia, Mariano Calisse, incontra studenti, docenti dell'istituto "Aldo Moro" di Passo Corese, teatro di numerosi scioperi a causa delle condizioni dell'immobile che lo ospita. Questa mattina Calisse è sceso in Sabina con in mano la determina che certifica l'affidamento provvisorio delle opere di riqualificazione dell'edificio (il cui costo supera gli 800mila euro). In più ha consegnato al preside Giovanni Luca Barbonetti le chiavi del palazzetto dello sport appena ristrutturato e assicurato lo svolgimento dei lavori minori e più urgenti di messa in sicurezza durante le vacanze di Natale. © RIPRODUZIONE RISERVATA