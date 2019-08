© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Prima conferenza stampa alla vigilia di un match uffiale per Alberto Mariani, pronto ad aprire un nuovo corso con la sfida di Coppa Italia di domani (ore 19) contro l'Olbia. Nella sala stampa dello Scopigno c'è anche tutto il suo staff tecnico.L'analisi parte dalla condizione generale della squadra: «Abbiamo messo tanta benzina, un lavoro che ci porterà benino alla gara di domani e bene alla doppia sfida contro la Ternana - spiega Mariani - l'importante è avere il giusto approccio al lavoro come fatto da questi ragazzi fin dal primo momento. Siamo una squadra giovane, ma i più esperti hanno trascinato gli altri».L'esperienza è una di quelle caratteristiche da cercare sul mercato nei prossimi giorni: «La società è consapevole di quello che ci manca, il direttore ci sta lavorando. Dobbiamo rinforzarci nel reparto difensivo, qualitativamente e numericamente, sia al centro che sulla corsia di destra».Domani sfida esterna contro un Olbia che nella prima giornata è andato ko 3-2 contro la Ternana: «Ho seguito la partita - ha detto Mariani - abbiamo studiato e immaginato l'avversario che ci troveremo di fronte domani. Non ci presenteremo al massimo della condizione fisica e di organico, ma come ho sempre detto metteremo in campo tutto. Ci vuole senso di appartenenza da parte di tutti, senso che giocatori come Tirelli, Tiraferri e Marcheggiani devono aiutare a trasmettere. Loro hanno buoni giocatori, alcuni dei quali abituati alla categoria».Infine qualche indicazione sulla possibile formazione: «Al di là del modulo mi aspetto un determinato atteggiamento. Non sarà disponibile Arcaleni, in più Gondo e Gigli hanno avuto qualche acciacco e valuteremo domani se metterli in campo oppure no».