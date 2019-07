© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Alberto Mariani si è presentato ai tifosi e alla stampa. Prima uscita da nuovo allenatore del Rieti per lui, accompagnato dal presidente Riccardo Curci e dal direttore Di Santo. Il primo annuncio arriva proprio da Curci: «Comunico prima di tutto che Di Santo sarà il nuovo direttore generale». Si alza cosi un altro velo riguardo le cariche della prossima stagione: «l'organigramma completo verrà diramato nei prossimi giorni».Poi, ovviamente, lo spazio è tutto per Mariani: «Sono molto felice di essere qui non ci resta che iniziare a lavorare per costruire e dare soddisfazioni a proprietà, società, città e tifosi. Questa è una piazza storicamente di combattenti, quando ho parlato con il presidente Curci mi ha trasmesso grande senso di appartenenza, che è quello che dovremo dimostrare sul campo».Sarà un Rieti basato sulla "linea verde", ma sotto questo punto di vista lo stesso Curci precisa: «Linea verde non significa che avremo tutti giovani, costruiremo una ossatura con qualche elemento esperto, questo mi sembra evidente», poi ammette: «Tirelli e Marcheggiani? Molto ottimista, martedì ci potrebbero essere delle novità».Una lunga esperienza in ambito di Primavera e, più in generale, con i giovani. Quella sulla panchina del Rieti, per Mariani, è la prima esperienza da capo allenatore tra i professionisti: «Non mi piace essere legato e vincolato ai moduli ed ai numeri, molto dipnederà dal materiale a disposizione. Più in generale sono uno di quelli a cui piace attaccare la partita, non subirla. Ho avuto qualche offerta, ma quando ho saputo che qui avrei trovato il direttore Di Santo non ho avuto il minimo dubbio».Un passaggio anche sull'eredità lasciata da Ezio Capuano: «Non ho paura - risponde Mariani - ho parlato con Capuano pochi giorni fa, è uno degli allenatori più esperti in serie C e che più di tutti la conosce, per lui ho grande stima, ma ognuno ha i suoi modi, i suoi metodi ed il suo stile».Sulla scelta di Mariani Curci risponde cosi: «Ci siamo incontrati venti giorni fa, mi è piaciuto fin da subito, ho preso altre informazioni su di lui e mi hanno fatto capire che è la persona giusta per guidare questa squadra».Il lavoro inizierà il prossimo 16 luglio: «Lavoreremo qui a Rieti - ha spiegato Mariani - perché vogliamo avere vicina la gente, come ha detto il presidente non saremo una succursale della Lazio o della Salernitana, ci aspetta un campionato difficile, ma noi lotteremo. Il 21 iniziamo con una amichevole con il Frosinone, poi il 27 con la Roma».Chiusura finale dedicata ai giocatori attualmente in rosa proprio da parte del neo dg Di Santo: «Sono cinque i giocatori attualmente contrattualizzati dal Rieti e sono a tutti gli effetti a nostra disposizione, per Maistro invece esiste una trattativa per la sua cessione».