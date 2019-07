RIETI - Ora sì che è uffiicale (non prima): Alberto Mariani guiderà il Rieti nel prossimo campionato di serie C. Ad annunciarlo, con una nota, la società amarantoceleste che specifica, inoltre, come "la presentazione ufficiale si terrà nella giornata di domani sabato 13 luglio alle 11 nella sala stampa dello stadio" Manlio Scopigno"" alla presenza del presidente Riccardo Curci che ne spiegherà anche i termini dell'accordo. Da quanto trapela, però, Mariani avrebbe accettato un anno secco. © RIPRODUZIONE RISERVATA