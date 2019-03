RIETI - Ritorno delle classi terza e quarta dell’Alberghiero ad Amatrice a fine marzo. Ma studenti e genitori non vogliono lasciare la sede provvisoria di Rieti: se ci trasferiamo la continuità didattica non è garantita.



«Questo è un gesto simbolico, è un segno di rinascita, l’ho già detto. Non ci sono interessi o altri scopi se non quelli di rivedere gli studenti che si diplomano ad Amatrice e i nostri dipendenti che tornano al lavoro nel proprio paese», ha detto il sindaco di Amatrice, Filippo Palombini. © RIPRODUZIONE RISERVATA