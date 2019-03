Alberghiero ad Amatrice: in corso la protesta di genitori e studenti che definiscono ottusa la decisione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Sono indignati e delusi i genitori e gli studenti che frequentano il Centro di Formazione Professionale Alberghiero di Amatrice che questa mattina si sono ritrovati numerosi nella sede provvisoria dell’Alberghiero, in via dell’Elettronica.“Come al solito le promesse degli amministratori locali sono state disattese – spiegano - Nell'incontro del 4 dicembre 2018 ad Amatrice, il sindaco Palombini aveva promesso un incontro entro il 15 gennaio per vedere lo stato di fatto dei lavori e decidere insieme il futuro. Anche la Regione aveva fatto la stessa promessa. Ma ciò non è avvenuto, è accaduto il contrario, per una mera operazione politica ed economica, a cui non possiamo sottostare. Il diritto allo studio e la formazione sono state dimenticati”.“Vogliamo tornare ad Amatrice, ma la continuità didattica chi ce l’assicura” si legge negli striscioni posti sui cancelli della scuola.“I nostri figli cambieranno docenti in quanto quest'ultimi si troverebbero costretti a non poter proseguire l'incarico perché impegnati in altre sedi, con orari stabiliti e concordati ad inizio anno scolastico, con una conseguente interruzione della continuità didattica requisito peraltro indispensabile per i ragazzi con disabilità. Tutto questo a meno di 40 giorni dall'esame. Non lo possiamo accettare”.Per questo i rappresentanti dei genitori non si sono presentati, questa mattina, all’incontro in programma al Comune di Amatrice “per stabilire tempi e modi dell’auspicato ritorno del terzo e quarto anno dell’alberghiero” come ha scritto nell’invito Palombini, la cui decisione è stata definita unilaterale e ottusa dai genitori. “La contrasteremo con ogni mezzo a nostra disposizione”.