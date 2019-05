LA GARA

I COMMENTI

Danilo Renzi, tecnico dell’Alba Sant’Elia:

Marco Ianni, dirigente dell’Alba Sant’Elia:

RIETI – Missione compiuta. L’Alba Sant’Elia è salva e giocherà anche l’anno prossimo il campionato U19 regionale. Il verdetto arriva dopo la vittoria per 1-0 nella gara secca dei playout in casa della Castelnuovese. Grande gioia per la società reatina, da sempre attenta alla crescita dei suoi giovani calciatori.Parte subito forte la Castelnuovese, che, dopo pochi minuti, sfiora il gol del vantaggio. La risposta dell’Alba non tarda ad arrivare: dopo aver creato diverse occasioni da rete, al 40esimo del primo tempo, Luzzi sblocca il match e porta i reatini sull’1-0. Nella seconda frazione, l’Alba continua ad attaccare, ma non trova il raddoppio grazie alle straordinarie parate dell’estremo difensore avversario. La Castelnuovese cerca il pareggio fino all’ultimo minuto, rendendosi pericolosa in più di una situazione contro un’Alba sempre solida in difesa. Triplice fischio: esplode la festa per i ragazzi di mister Renzi. Abbracci e urla di felicità per un gruppo che non ha mai smesso di lottare.«Una vittoria di squadra. Abbiamo disputato una bella partita contro un avversario di livello. Una salvezza sudata, ottenuta con un gruppo composto soprattutto da ragazzi del 2001. I miei giovani calciatori meritano queste soddisfazioni ed io sono felice di poterle condividere insieme a loro. Ora ci godiamo i festeggiamenti, in seguito penseremo a programmare la prossima stagione».«Faccio tanti complimenti a tutta la squadra per il raggiungimento di questo traguardo. I ragazzi hanno lavorato molto per ottenere questa salvezza. Nel corso dell'anno, tutti hanno dimostrato grande impegno e tanta determinazione. È stata una stagione emozionante, chiusa nel migliore dei modi».