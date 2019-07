L' UNDER

19

DELL' ALBA

SANT'ELIA

RIETI - L' Alba Sant'Elia parteciperà anche l'anno prossimo al campionato Under 19 regionale. Soddisfatto dell'ultima stagione dei reatini è il tecnico Danilo Renzi, con il quale abbiamo parlato principalmente dell'annata trascorsa e del lavoro di ciascuno dei suoi giocatori.«Il progetto della Juniores Regionale dello scorso anno è iniziato solo a metà agosto, con un gruppo completamente nuovo rispetto a quello della stagione precedente. Nel corso dell'annata, abbiamo apportato una serie di aggiustamenti per completare la rosa, la quale era composta per la quasi totalità da ragazzi nati nel 2001, con pochi 2000 e alcuni 2002. Per questo, soprattutto nelle prime gare, abbiamo sofferto la fisicità e la maggiore esperienza dei nostri avversari. Nonostante ciò, abbiamo sempre cercato di sviluppare un gioco propositivo, raccogliendo inizialmente più complimenti che punti. In seguito, siamo andati in crescendo, ottenendo una salvezza meritata».«Con il passare delle partite e con il duro lavoro in allenamento, i ragazzi sono migliorati soprattutto nella lettura e nella gestione delle gare. Ci siamo tolti qualche bella soddisfazione battendo in casa la vincitrice del girone Tor Sapienza e perdendo una sola partita delle ultime sette. Grazie a questi risultati, ci siamo guadagnati la possibilità di giocare e vincere i playout. Va poi detto che con la Prima squadra dell'Alba Sant'Elia e con il mister Marcello Fioravanti c'è stata un'ottima sinergia, dimostrata dal fatto che diversi ragazzi della Juniores si sono guadagnati l'opportunità di esordire in Prima Categoria. Alcuni di loro sono partiti anche dall'inizio, facendosi trovare all'altezza della situazione. Colgo l'occasione per ringraziare la società e i genitori dei ragazzi per il sostegno che hanno dato a me e ai miei validi collaboratori. Faccio i complimenti a tutti i calciatori che ho avuto il piacere di allenare, non solo per le qualità tecniche, ma soprattutto per l'educazione e il comportamento».: Cosmin Chirchiu, Andrea Mazzocco, Fabricio Pilati, Valentino Santucci: Matteo Benvenuti, Giovanni Carnassale, Filippo Ciogli, Nadyson Luzzi, Michael Micarelli, Luca Mostarda, Sankung Sanghore, Carlo Scarpato, Alessio Sciamanna: Matteo Aguzzi, Gianmarco Angelucci, Davide Cherubini, Francesco De Bona, Nicolò Floridi, Daniele Giagnorio, Simone Pizzoli, Giacomo Sarais, Gabriele Trinetta, Gianmarco Valentini: Mohamed Bangoura, Luca Blasetti, Samuele Di Casimirro, Lorenzo Laudati, Alessio Macera, Michele Micarelli: Massimo Muratori, Valerio De Angelis