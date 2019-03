RIETI - Al campo «Vecchiarelli» di Villa Reatina procedono a ritmi serrati i lavori di ripristino dell'impianto sportivo, letteralmente devastato dal vento di burrasca che due settimane fa ha provocato ingenti danni su tutto il reatino. Chi in queste ore si è incontrato a passare dalle parti del quartier generale dell'Asd Sporting Rieti, costretto dal semaforo rosso dell'incrocio che porta a Campoloniano o molto più semplicemente perché è di zona, ha potuto constatare coi propri occhi come gli operai del Comune abbiano tolto dalla pozzolana i pini abbattuti dal vento e tagliato anche i «resti» di quelli rimasti a penzoloni a ridosso della tribuna che solitamente ospita gli spettatori.



ALLENAMENTI SI', GARE NO

Questo primo intervento ha permesso alla società del presidente Irfan Pengili di tornare "a casa" dopo essersi divisi tra Poggio Fidoni, Santa Rufina ed il campetto dell'ex ospedale psichiatrico, anche se solo per gli allenamenti. «Non abbiamo ancora l'agibilità per poter disputare gli incontri ufficiali - conferma Pengili - perché deve essere ripristinata la rete di recinzione, ma i lavori vanno spediti e di questo chiaramente non posso che ringraziare le istituzioni per la tempestività e l'impegno quotidiano. Contiamo di poter tornare a "giocare in casa" entro la fine del mese, al più tardi i primi di aprile, ma per il momento ci accontentiamo del fatto di aver avuto la possibilità di riavere l'impianto funzionante».

TANTA LEGNA DA SMALTIRE

In queste ore, peraltro, c'è l'operazione-smaltimento in corso: le piante sono state fatte a pezzi e la legna deve essere portata via da quell'area per poter consentire ai mezzi del Comune di agire con più disinvoltura e completare l'opera di ripristino. In tanti, da stamattina, si sono «affacciati» al campo per caricare sulle proprie auto parte di ciò che resta della ventina di pini marini tagliati ad un metro e mezzo d'altezza, nella speranza che col tempo possano ricrescere, così da agevolare lo smaltimento.

