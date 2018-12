L'INCONTRO

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Una vita sostenibile, una logica virtuosa che fa la differenza attraverso l'esempio e le testimonianze di Next - nuove economie per tutti - e Progetto continenti, così si è aperto nel pomeriggio a Leonessa il Meeting 2019.Di nuovo ospitato nel suggestivo borgo leonessano, ormai contesto caro agli otre 100 partecipanti tra giovani e non, l'edizione corrente punta ad andare «Oltre il denaro. Il cortocircuito che riattiva la vita».E come riattivare questa vita? Proprio da qui la Chiesa di Rieti è partita per calare l'economia odierna in una chiesa credibile. Con il direttore generale di Next, Luca Raffaele, e il biblista, Giuseppe Florio al centro della scena è stata posta l'economia sostenibile:Una fusione, nel caso di Next, che è connessione, mappatura tra e delle realtà esistenti, costruzione di reti che aprano la via alla coprogettazione, allo sperimentarsi. «Ciò che tu puoi fare di concreto perché il mondo sia risanato o umanizzato - secondo Florio - E' così che l'amore di Dio è presente in questo mondo, perché il tempo complesso dell'economia è per noi filtrato dal Regno di Dio, che non è una nuvoletta vuota».«L'economia è sempre vista come una macchina, almeno quando io ero all'università, una sorta di impresa massimizzatrice di profitto», ha ricordato Raffaele, in realtà l'economia può e deve divenire sostenibile, «ossia essere niente e tutto, perché non ha modelli ma si rinnova sempre sapendo stare sul mercato e non impattando sull'ambiente, è il lavoro in sè ad essere creatore».Ai giovani Raffaele ha evidenziato con fermezza e convinzione che la società del consumo dIA false percezioni.«Fa credere che non si può cambiare nulla, che bisogna imporre le proprie idee per contrasto. Di fatto, invece bisogna premiare chi fa bene, chi agisce già in modo virtuoso ad esempio con un approccio di finanza etica e soprattutto conveniente in cui tutti possiamo ritrovarci e dunque più facilmente aderire, perché per noi 1+1 deve fare 3».Per il teologo e appassionato Giuseppe Florio «Gesù non ha fatto l'assistente sociale» ma è stato con chi era ultimo da rivoluzionario. Al suo tempo non c'era l'Inps o la Caritas e conosceva le necessità materiali ma come riportato nel Vangelo di Matteo invitava a cercare il Regno di Dio «e queste cose vi saranno date in aggiunta».Infatti, per il biblista «se noi cristiani perdiamo la capacità di leggere la realtà proprio partendo dai poveri, perderemo l'anima». Dunque, oltre il denaro implica usarlo ma solo come strumento in funzione dell'altro e di altro, come emerso anche dal fruttoso dibattito con i giovani accorsi, in cui è stata rievocata l'esperienza dei monti frumentari di San Giuseppe da Leonessa e chiesto il supporto della cooperativa socioassistenziale di Amatrice, portato dai volontari presenti.