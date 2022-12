Al Green Park La Foresta manca l'agibilità, Nuova Rieti-Sporting Mdc si giocherà a Cantalice

RIETI - Al Green Park La Foresta manca l'agibilità, causa il protrarsi di "interventi necessari affinché il centro sportivo sia in sicurezza, esclusivamente per quanto riguarda l’accesso del pubblico in occasione degli eventi più partecipati", di conseguenza Nuova Rieti Calcio-Sporting Mdc Lisciano in programma domenica 11 dicembre alle ore 14,30 si giocherà sul sintetico di Cantalice, evitando di fatto il regime di "porte chiuse".

È questo, in sintesi, il succo della nota diramata oggi, 9 dicembre, dalla società amarantoceleste, la quale spiega come prendendo atto «della comunicazione della proprietà di Green Park La Foresta e delle tempistiche ancora da stimare (con buona probabilità gli interventi saranno ultimati in tempo utile per la ripresa del campionato in casa, il 15 gennaio 2023) e adotta provvedimenti per il mantenimento dell’attività e della competitività». Ed essendo «la prima a rammaricarsi per questa situazione" sottolinea che "la società si spenderà sempre al massimo per garantire la presenza dei tifosi al suo seguito. Ovviamente, Nuova Rieti Calcio garantirà aggiornamenti sull’andamento della partita sui propri canali social».

Va detto che, per la prima parte di stagione, la proprietà del centro sportivo aveva ottenuto un'agibilità in deroga scaduta due settimane fa, alla vigilia della sfida con lo Sport Sabina 2021 e il rinnovo della stessa (parziale o definitiva che sia) passerà per l'ultimazione dei lavori attualmente in corso su un impianto il cui investimento complessivo - una volta completato - supererà di gran lunga il milione e mezzo di euro.