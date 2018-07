di Christian Diociaiuti

RIETI - La sezione Aia di Rieti, in via di Mezzo, si prepara alla nuova stagione calcistica con tutti i suoi fischetti, dopo la gioia per la promozione di Andrea Marchioni in Can D e Daniele De Tommaso in Can Pro. Guidata dal presidente Massimo Basilici, la sezione ha rinnovato il Consiglio direttivo sezionale per la stagione sportiva 2018/2019. A sostenere Massimo Basilici ci sarà, nel ruolo di vice presidente, Angelo Passarani (confermato). Nel ruolo di segretario è stato confermato Francesco Ciriciofolo mentre Elisa Biscetti è il nuovo cassiere della sezione reatina. Lorenzo De Tomasi è il nuovo responsabile del codice etico e Alessandro Bertini il responsabile del futsal (nuovo). Enrico Di Muzio è stato confermato nel ruolo di designatore e Andrea Santilli in quello di referente atletico. Maurizio Pezzotti sarà il responsabile degli osservatori (confermato), Vittorio Sperati (consigliere, nuovo), Antonino Tortorella (rappresentante Aia presso il Giudice sportivo, è stato confermato).

