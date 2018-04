di Juri De Santis

RIETI - Le giovanili della Npc Willie Basket Rieti impegnate all'Adriatica Cup di Pesaro. La manifestazione che si sta svolgendo dallo scorso sabato, 28 aprile, e che terminerà domani, 1° maggio, vede ai nastri di partenza ben quattro compagini del settore giovanile divise nelle proprie categorie: Under 14, Under 15, Under 16, Under 18.



L'Adriatica Cup è una delle più complete e prestigiose rassegne del basket giovanile in Italia ed è suddivisa in diversi trofei. Il Torneo Pesaro per la categoria Under 18 ed il Torneo Cattolica per le categorie Under 16, Under 15, Under 14, Under 13. Presenti anche tornei per le categorie Scoiattoli e Esordienti. Le partite sono dirette da mini-arbitri federali, con una giuria composta da componenti dell’organizzazione locale.



Nelle due prime giornate trascorse, buoni i risultati delle compagini reatine.



L'Under 18 nel Trofeo Pesaro ha vinto all'esordio prima contro Milano per 59-27 e poi contro Segrate per 58-44, staccando il pass per i quarti di finale.



L'Under 16 ha vinto nella prima gara contro Aurora Rossi per 78-51. Adesso attesa per la sfidante che sarà tra Gioia del Colle o Busto Arsizio.



Vittoria all'esordio anche per l'Under 15 che sconfigge Trezzano per 62-30. Al turno successivo i reatini incontreranno la Inzago.



Due sconfitte invece per l'Under 14 la prima contro Inzago per 64-56 e la seconda contro Vigonza 54-47.

Luned├Č 30 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:59



