Adelmo Renzi, inventore della mimosa, nominato commendatore dal presidente Mattarella

RIETI - Il pasticcere e docente per molti anni dell'istituto alberghiero Costaggini di aspiranti chef, inventore della mimosa, dolce apprezzato e celebrato fino in Giappone, adesso può aggiungere al suo palamares anche l'onorificenza di commendatore. A conferirla ad Adelmo Renzi è stato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, con proprio decreto controfirmato dalla presidenza del Consiglio, un riconoscimento che va a premiare un ambasciatore del gusto che con la torta inventata nel 1962, durante una manifestazione di pasticceri svoltasi a Genova dove arrivò secondo, ha realizzato l'ideale abbinamento tra il fiore tipico del Sol Levante con la figura della donna.

Adelmo, mago riconosciuto anche tra i fornelli in cucina, dove è stato per lungo tempo affiancato dalla moglie Marisa, scomparsa negli anni scorsi, nella conduzione del ristorante Flavio, tappa gastronomica obbligata per i buongustai e per gli attori protagonisti delle stagioni teatrali del Vespasiano, non ha mai voluto rivelare il coktail di ingredienti che rendono il suo dolce unico per dolcezza e squisitezza. Non ci riuscirono a carpiere il segreto neppure i giapponesi, venuti a Rieti nel marzo 2015 con una troupe del primo canale per realizzare un documentario sul maestro dolciario diventato popolare anche nel paese nipponico.

E ancora oggi, superati i 90 anni, Adelmo è attivo e segue personalmente la preparazione della mimosa nel negozio di via Terenzio Varrone, portato avanti dalle figlie che hanno ereditato la stessa passione dal padre e hanno lanciato anche su Roma un punto vendita.