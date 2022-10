Addio a Renato Cruciani, l'assessore alla Cultura che lanciò il concorso di danza Città di Rieti

RIETI - E’ scomparso a 83 anni Renato Felice Cruciani, già vice sindaco e assessore alla Cultura e Spettacolo a cavallo tra gli anni 80 e 90, con le giunte guidate da Augusto Giovannelli e Lamberto Tabellini.

Cruciani, ritiratosi da tempo dalla politica attiva, sarà ricordato soprattutto per aver impresso un slancio decisivo alla crescita del livello culturale locale, ideando manifestazioni che, ancora oggi, rappresentano un motivo di orgoglio per il Comune, come il concorso di danza Città di Rieti, manifestazione nata nel 1991, che vide un giovane Piero Fasciolo, per anni punto di riferimento del settore all’interno dell’amministrazione comunale, tra i più stretti collaboratori dell’assessore.

A Cruciani, professore di matematica, molto apprezzato per la signorilità dei modi, esponente della Democrazia Cristiana, partito che lo vide militare nella corrente guidata dall’ex assessore regionale Giovanni Antonini, si deve anche l’organizzazione di Estate Insieme, la kermesse che in piazza Cesare Battisti richiamò, ogni anno, molti personaggi del mondo dello spettacolo e della musica, a partire da Gigi Proietti (tre mila persone assistettero alla serata), proseguendo con Gino Branmieri, Enrico Montesano, Riccardo Cocciante, un giovanissimo Enrico Grignano, Raf, e poi concerti musicali allestiti al campo Fassini dove si esibirono Antonello Venditti e Eros Ramazzotti.

“Il suo scopo, sostenuto dalle giunte di cui fece parte, era quello di riportare la gente a vivere la realtà del centro storico – ricorda Fasciolo - proponendo iniziative che potessero garantire una larga partecipazione di pubblico e far rivivere vicoli e strade. Ci riuscì, coinvolgendo anche il Terminillo in serate apprezzate soprattutto dai turisti”.

I funerali di Renato Cruciani, che lascia la moglie e tre figli, sono stati celebrati nella chiesa di Regina Pacis.