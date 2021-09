Addio a Maria Giuseppina Truini Palomba, prima avvocato donna del tribunale di Rieti

Domenica 5 Settembre 2021, 14:59

RIETI - E' stata la prima donna avvocato del foro di Rieti Maria Giuseppina Truini Palomba, scomparsa oggi a 86 anni, figura che nel suo corso della sua ultracinquantennale attività ha ricoperto importanti ruoli professionali. Insignita della Toga d'oro per il mezzo secolo di attività, premio ricevuto nel 2014 insieme ai colleghi Mario Vernile e Nedo Petrucci, la Truini é stata anche una delle prime avvocate a patrocinare donne vittime di reati sessuali in diversi processi, anche di risonanza nazionale.

Sono tantissimi gli incarichi ricoperti dall’avvocatessa, a partire da quello di vice pretore della procura circondariale di Rieti (1974-1986), a quello di componente della Camera penale (vice presidente), della Camera civile (della quale è stato membro fondatore e presidente), a lungo presidente supplente di una sezione della commissione tributaria, componente dell’associazione Giuriste Italiane e altri ancora che le hanno consentito di entrare a far parte, dal 1995, dell’annuario internazionale Who’s Who in the World.

Esperta in diritto di famiglia, la Truini ha affrontato centinaia di cause di separazioni legali, divorzi e adozioni, avviando alla professione i figli Francesco Maria e Giovanna. Appassionata di gastronomia, l'avvocatessa ha scritto un best seller sulle ricette sabine ed è stata delegata provinciale dell’Accademia italiana della cucina.

Non senza divertimento e ironia, raccontava le sue prime volte nelle aule di giustizia, quando non ci si era ancora abituati alla figura di una donna avvocato: "Addirittura un giorno, in Pretura, fui accusata da una testimone di essere la zingara che aveva commesso un furto in casa, ma fu tutto un equivoco ben presto chiarito, perchè la signora aveva sempre visto avvocati uomini".

Erano poche, infatti, all’inizio degli anni ’60, le rappresentanti femminili in un foro tutto al maschile dove, insieme alla Truini, comparivano anche Elena Fiordeponti, Maria Antonia Marcucci e la sabina Franca Montiroli, "tanto che quando ottenevo degli incarichi, succedeva che poi qualche cliente veniva a studio per revocarmelo, perché la donna avvocato era una figura difficile da accettare", disse in un’intervista rilasciata al Messaggero negli anni scorsi