RIETI - E' scomparso a Roma, la scorsa notte, Isidoro Adornato, ex questore di Rieti nella prima metà degli anni '90. Dopo il pensionamento, Adornato era rimasto legato al capoluogo sabino, mantenendo molte amicizie e acquistando un'abitazione nel centro storico dove trascorreva lunghi periodi prima di ritirarsi definitivamente nella capitale.Tra i casi più importanti seguiti da Adornato nel corso della sua carriera, è da ricordare il rogo di Primavalle, a Roma, dove in un attentato di natura politica compiuto alla loro abitazione data alle fiamme, il 15 aprile 1973 morirono i fratelli Virgilio e Stefano Mattei, militanti di destra. All'epoca, l'ex questore ricopriva la carica di dirigente del commissariato ed erano anni difficili, caratterizzati da scontri politici tra destra e sinistra estremiste. Le indagini riuscirono alla fine a portare all'identificazione dei responsabili del rogo. A Rieti, invece, viene ricordata l'importante operazione che portò la Polizia stradale e il sostituto procuratore Rosanna Scirè a scoprire in un casale di Calcariola di Cittaducale un mega deposito con centinaia di armi, migliaia di munizioni e quintali di esplosivo - inizialmente posto in collegamento con la struttura segreta denominata Gladio - reato da un perito balistico abruzzese che fu arrestato e condannato in via definitiva dalla Cassazione. Dopo Rieti, Isidoro Adornato ricoprì la carica di questore a Cuneo.

Domenica 2 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:56



