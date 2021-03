Rieti addio all'avvocato Renzo Bonamici, storica figura della giustizia in Sabina

RIETI - E' scomparso la notte scorsa all'età di 90 anni, l'avvocato Renzo Bonamici, una delle figure storiche della giustizia sabina, per dieci anni pretore onorario di Poggio Mirteto. Ricoverato da qualche tempo all'ospedale di Terni, l'avvocato non ha superato l'ultima crisi che lo aveva colpito nelle ultime ore. Apprezzato avvocato, ma non solo, Bonamici era stato anche un esponente politico di Magliano Sabina dove aveva ricoperto, per due legislature, la carica di consigliere comunale, oltre ad aver rappresentato la Provincia di Rieti in seno all'istituto Beta Lucia di Narni.

Insignito della toga d'oro per i cinquant'anni di professione, riconoscimento ottenuto nel 2017 insieme ad altri due veterani del foro, Cesare Chiarinelli e Michele Balacco (scomparso nel 2018), aveva diviso lo studio legale con il figlio Marco che ne ha seguito le orme. Amava sempre ripetere ripercorrendo la sua carriera, di aver scelto di indossare la toga spinto dalla volontà di non dipendere da nessuno e di lavorare in assoluta libertà. I funerali di Renzo Bonamici, che lascia due figli e la moglie, si svolgeranno domani pomeriggio, alle 15, nella chiesa di Magliano Sabina.

