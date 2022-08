Rieti, addio allo storico notaio Carlo Bellini

RIETI - È venuto a mancare all’età di 83 anni il notaio Carlo Bellini. Storico notaio che dal 1990 svolgeva la professione presso lo studio situato in piazza della Vetreria a Poggio Mirteto. Attivo nel distretto notarile di Viterbo e Rieti, era conosciuto ben oltre i confini del Reatino. La sua scomparsa ha generato profondo dispiacere nella popolazione e nei rappresentanti delle istituzioni che negli anni hanno avuto modo di interfacciarsi con il notaio dal punto di vista umano e professionale.

“Siamo addolorati per la scomparsa di un professionista che ha segnato la vita di tantissime persone e delle attività produttive della Sabina, ma anche di tutta la provincia – commenta il sindaco di Poggio Mirteto, Giancarlo Micarelli - È stato testimone di iniziative molto importante e, in ambito notarile, ha rappresentato un punto fermo. Succeduto nel nostro territorio ad altri storici notai come Marchetti e Rando, è stato una figura di riferimento per tante iniziative economiche che in Sabina, ma anche oltre il territorio locale".